Kendini yemeğe vermişlerin önüne asla geçmemeniz gereken 15 yegâne an
Kendisini hatırlıyorsanız, beyninizin bir köşesinde mutlaka "Yemek yerken oyalama beni beaaaaahh!" serzenişlerini de hatırlarsınız o zaman.
Hah işte biz de buradan yola çıkarak neler yaparken yemekle aramıza girmemeniz gerektiğini size özetle anlatmaya çalışacağız.
Biriyle yeni ayrılmışsak: Ve kendimizi sadece yemek yemek ve böğüre böğüre ağlamak arasında bir yere pozisyonlamışsak, aman diyim OYALAMAYIN!
Tam düşman çatlatacak bir sosyal medya içeriği hazırlıyorsak: Ve gittiğimiz o restoranda, kafede, barda havamızı atmak için gıda malzemeleriyle haşır neşir olup 'çaktırmıyormuşum gibi çekeyim bari panpa' modumuza girmişsek OYALAMAYIN kardeşim, çektikten sonra hemen yicez belli ki.
Kızlar için ayın o "malum" günü gelmişse:
Ve malum misafir her gelişiyle acıyı, melankoliyi ve saatli bomba bipolarlığını getiriyorsa, elimizdeki yemeğe göz koymayın ve aman ha bizi OYALAMAYIN!
İşten, okuldan, hatta başka bir odadan bile yeni gelmişsek: Ve çişimizi bile yapmadan mutfağa doğru emin adımlarla yürüyorsak siz siz olun bizi OYALAMAYIN.
Garson masamıza yemeği getirmişse: Ve siz hala bıdı bıdı bıdı ex-aşkınızdan ya da asla ilgilenmediğimiz kilo sorunlarınızdan falan bahsediyorsanız, durun ve bizi OYALAMAYIN. İşimiz gücümüz var!
Zor bir iş gününden eve gelmişsek: Ve hatta daha eve bile gelmeden şişenin dibini görmeye yemin çekmişsek, ya fındık fıstıkla yanımıza gelin ya da bizi O YA LA MA YIN!
Heyecanla yediğimiz yemeğimizde saç, böcek, tüy müy görmüşseniz: Ve sakince onu almak yerine "ııııyyyyy onu nasıl yiyooosooonn" gibi hadsiz cümleler sarfediyorsanız, yol verin ve OYALAMAYIN gitsin!
Filmle/Maçla yemeği aynı anda tutturabildiysek:
Ve hatta dürümle ayranın, pata tesle hamburgerin paralel doğrularını tutturduysak, aman sakın ola "dur bi film başlamadan tualete gideyim" gibi geciktirici eylemlerle bizi OYALAMAYIN.
Aşırı düşünceliysek: Ve hatta soğanla biraz kavurup üzerine tereyağı sos gezdirebilsek düşüncelerimizi bile yiyebilecek bir kafa karışıklığındaysak bi zahmet bizi OYALAMAYIN!
Spordan yeni çıkmışsak: Ve yaklaşık 12 saattir protein diyeti yaparak sefilleri oynuyorsak, o tavuk göğsünden 4 kilo yerken bizi OYALAMAYIN - HOOOVV KİME DİYORUM!?
Vah vah "şans eseri" hasta olmuşsak:
Ve ailedeki, hatta yedi sülalemizdeki insanlar bize bolca yemek yaparak bakteriler ile savaşımızı destekliyorsa siz iyisi mi bizi OYALAMAYIN!
Tam da dedikoduya başlayacaksak: Ve tam da gıybet kazanını kaynatmak için özenle hazırlanmış çekirdekler, cipsler, kahveler ortada fink atıyorsa, OYALAMAYIN yoksa sizin de dedikodunuzu yaparız.
Açık büfenin açılmasına 3 dakika kalmışsa:
Ve biz tam o sırada hem hangi yemeği istediğimizi gözümüze kestirmeye çalışıyor hem de hız kalibrasyonu yapıyorsak, kurban olduğum canınızı seviyorsanız OYALAMAYIN emi güzel kardeşim!
Kaçırmak istemediğimiz ikinci tabağı toplum içinde bekliyorsak: Ve o açlık oyunlarının ortasında, daha o yemeğin ilk tabağından bile yiyememişsek, vov dostum vov, sakın OYALAYIP dikkatimizi dağıtmayın!
Tansiyonumuz düşmüşse, tatlı krizimiz gelmişse, canımız soğanlı lahmacun çektiyse:
Kısacası sadece yemekle ilgilenmek istediğimizde bizi OYALAMAYIN BEAAAA, lütfen.
onedio.com
GEL GEL SARIŞINIM
Bir sarışının para sıkıntısı varmış. Çaresiz, bir çocuk kaçırıp fidye istemeye karar vermiş.
Parkta bir çocuğu yakalayıp;
"Seni kaçırıyorum" demiş ve bir fidye notu yazmış; "Çocuğunuzu kaçırdım, onu tekrar görmek istiyorsanız, bir kese kağıdına 10 bin dolar koyup oyun parkının kuzey tarafındaki kayın ağacının kovuğuna bırakın. İmza: Bir sarışın." Sonra da, yazdığı notu bir iğne ile çocuğun sırtına iliştirerek:
"Git bu notu anne babana göster" diyerek çocuğu evine yollamış.
Ertesi gün sarışın parka gidip, ağacın kovuğuna bakmış, gerçekten de bir kese kağıdı ve içinde de 10 bin dolar var.
Bir de not; "Teessüf ederim. Bir sarışın, böyle bir şeyi başka bir sarışının oğluna nasıl yapar?!!..."
AlkışlıYorum
Hastanenin "Tıbbı Atık" bölümünde görevli; turuncu tulumlu, sırtında kocaman tıbbi atık yazan ve oldukça çirkin olan yaşlı adama asansör beklerken: "Ayyy tipe bak valla tam bir tıbbi atık." diyerek laf atan yapay zekalı kişi benim ablam olur. Bunun üzerine ablamın şişman olduğunu görüp, "Yük asansörü öbür tarafta, burada boşuna bekleme" diyerek cevap veren eli öpülesice kişilik ise tıbbi atıktır.
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- Lütfi Albayrak
- Kendini yemeğe vermişlerin önüne asla geçmemeniz gereken 15 yegâne an
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