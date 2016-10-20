Kürk Mantolu Madonna tadında yorumlar
* Ömer Seyfettin'in Diyet kitabını okuyarak 1 ayda 5 kilo verdim. Üstelik Canan Karatay'a da ilham veren faydalı bir içeriği var. Üstüne tanımam. minnoklokumcuk • • •
* Tutunamayanlar'ı okudum metrobüste geçiyor. kasar yaza • • •
* Suç'u okudum, fena değildi. Ama Ceza'ya henüz başlama fırsatı bulamadım. frankiegoestohollywood • • •
* Da Vinci Şifresi'ni okudum, Şifre: 1234... de beers • • •
* Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı okudum. Çocuk işçilere hayır! gokcesuz • • •
* Vadideki Zambak'ı okudum. Çiçekleri falan anlatılıyor. zevksahibi • • •
* İnce Memed'i okudum. Memed adındaki bir gencin kilolarından kurtulma öyküsünü anlatıyor. stockholmesyndrome • • •
* Kavgam'ı okudum, Adolf Hitler'in hapishane günlerindeki boks maçlarını anlatıyor. fourth time is a charm • • •
* Şeker Portakalı'nı okudum. Finike taraflarında yetişen bir portakal türüymüş. Çok tatlı diye şeker portakalı demişler. diariamente • • •
* 1984'ü okudum. Turgut Özal ve Depeche Mode bildiğimiz gibi işte. hulki bey • • •
* 80 Günde Devri Alem'i okumadım. Zaten kitabın ismi kendini anlatıyor. kowalski • • •
* Kolera Günlerinde Aşk'ı okudum. Sagopa Kajmer ile Kolera'nın aşkını anlatıyor. Çok tutmadım. finesettimana • • •
* Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okumaya başladım. İlk birkaç yıl fena değildi. Sonra kayda değer görmedim. Tamamen zaman kaybı. ledeboucle • • •
* Franz Kafka'dan Dönüşüm'ü okudum. Geri dönüşüm konusuna değinmiş eğitici bir eser. alecia moore • • •
* Bülbül'ü Öldürmek'i okudum. Azer Bülbül'ün nasıl suikaste uğradığını anlatıyor. Artık büyük resmi görüyorum. asil • • •
* Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Barış Manço'nun hayatını anlatıyor. vae4victis • • •
* Bir kanalizasyon işçisinin dramı olan Yeraltından Notlar'ı okudum. Çok beğendim. Herkesin okuması gereken ibretlik bir hikaye. homeless jedi • • •
* Ölü Evinden Anılar'ı okudum. Sıradan bir taziye ziyaretini anlatıyor. gevur gani • • •
* Ağır Roman'ı okudum. Balık Ayhan'ın hayatını anlatıyor. Nasıl kilo aldı, ilişkileri, evlilikleri falan. behlul olarak giris yapmak istiyorum • • •
* Grinin 50 Tonu'nu okudum. Bir boya ustasının yaşadığı zorlukları anlatıyor. reddediyorum • • •
KIZLAR NEDEN EVDE KALIR
Kadınların gidip kendilerine erkek (koca) seçebilecekleri bir erkek mağazası açılmıştır.
Mağaza 5 katlıdır ve her kat çıkıldıkça, erkeklerin nitelikleri de yükselmektedir.
Mağazada sadece tek bir kural geçerlidir:
Herhangi bir katın kapısından içeri giren kadın, o kattan alışveriş yapmak zorundadır ve eğer bir üst kata çıkmak isterse, tekrar aşağı katlara inemez. Bir gün bir grup kız arkadaş, kendilerine erkek seçmek için mağazaya gider. Ve...
1. Kat: Kapıda şunlar yazılıdır: "Bu kattaki erkeklerin çalışacak bir işleri var ve çocukları da severler." Kızlar yazılanları okur ve şöyle derler: "Eh, hiç yoktan iyidir. Ama bir de üst kata bakalım."
2. Kat: Kapıda yazılanlar: "Buradaki erkeklerin iyi bir işleri var. Çocukları severler ve son derece yakışıklıdırlar." Kızlar: "Hımmm, hiç fena değil ama acaba bir üst katta ne var?"
3. Kat: "Buradaki erkeklerin çok iyi birer işleri var. Çocukları severler, son derece yakışıklıdırlar ve ev işlerine de yardım ederler." Kızlar: "Aman Tanrım! Çok etkileyici ama yukarıda başka katlar da var."
4.Kat: "Buradaki erkeklerin işleri çok iyi, çocukları çok severler. Gayet yakışıklı olup, ev işlerine yardım ederler ve ayrıca son derece romantiktirler." Kızlar çığlık atmaya başlarlar: "İnanılmaz! Bir üst katta bizi neyin beklediğini bir düşünün!" Ve bir kat daha çıkarlar...
5. Kat: Şunlar yazmaktadır: "Bu kat boştur. Ve sadece kadınları memnun etmenin mümkün olmadığını kanıtlamak için konmuştur. Çıkış soldadır; umarız inerken merdivenlerden yuvarlanırsınız..."
AlkışlıYorum
* Bir alkış da yazı yazan fare resmindeki fareyi kahverengiye boyamasını istediği halde kırmızıya boyayan öğrencisine; "Sen hiç kırmızı fare gördün mü?" diye soran öğretmenine; "Sen hiç yazı yazan fare gördün mü?" diye cevap veren çok bilmiş öğrenciye gelsin.
* Tavla oynadık kocamla. Pullarımı sürekli kırdığı için hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Susturamayınca elimden tutup bakkala götürdü, çikolata ve yandaki pastaneden pasta aldık. Muayen zamanlarımı da, kocamı da çok seviyorum!
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- Lütfi Albayrak
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