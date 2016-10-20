  1. Yalan söyleyen insanların özellikleri
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Ekim 2016, Perşembe

Kürk Mantolu Madonna tadında yorumlar

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabındaki Madonna'yı şarkıcı Madonna zanneden bir sunucunun gafı sosyal medyayı yıktı geçirdi. Gaf olabilir, laf olabilir ama biraz kadının üstüne fazla gidildi galiba. Neyse ben sunucunun gafında değilim. Sadece mizahındayım. Mizah yapılırsa her şeye varım ama hakaret her zaman tehlikelidir. O yüzden bu işin mizahını en güzel Ekşi Sözlük'te yakaladım. Bu konu üzerinden yapılan kitapları yorumlama nasıl oluyormuş.
* Ömer Seyfettin'in Diyet kitabını okuyarak 1 ayda 5 kilo verdim. Üstelik Canan Karatay'a da ilham veren faydalı bir içeriği var. Üstüne tanımam. minnoklokumcuk • • •
* Tutunamayanlar'ı okudum metrobüste geçiyor. kasar yaza • • •
* Suç'u okudum, fena değildi. Ama Ceza'ya henüz başlama fırsatı bulamadım. frankiegoestohollywood • • •
* Da Vinci Şifresi'ni okudum, Şifre: 1234... de beers • • •
* Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı okudum. Çocuk işçilere hayır! gokcesuz • • •
* Vadideki Zambak'ı okudum. Çiçekleri falan anlatılıyor. zevksahibi • • •
* İnce Memed'i okudum. Memed adındaki bir gencin kilolarından kurtulma öyküsünü anlatıyor. stockholmesyndrome • • •
* Kavgam'ı okudum, Adolf Hitler'in hapishane günlerindeki boks maçlarını anlatıyor. fourth time is a charm • • •
* Şeker Portakalı'nı okudum. Finike taraflarında yetişen bir portakal türüymüş. Çok tatlı diye şeker portakalı demişler. diariamente • • •
* 1984'ü okudum. Turgut Özal ve Depeche Mode bildiğimiz gibi işte. hulki bey • • •
* 80 Günde Devri Alem'i okumadım. Zaten kitabın ismi kendini anlatıyor. kowalski • • •
* Kolera Günlerinde Aşk'ı okudum. Sagopa Kajmer ile Kolera'nın aşkını anlatıyor. Çok tutmadım. finesettimana • • •
* Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okumaya başladım. İlk birkaç yıl fena değildi. Sonra kayda değer görmedim. Tamamen zaman kaybı. ledeboucle • • •
* Franz Kafka'dan Dönüşüm'ü okudum. Geri dönüşüm konusuna değinmiş eğitici bir eser. alecia moore • • •
* Bülbül'ü Öldürmek'i okudum. Azer Bülbül'ün nasıl suikaste uğradığını anlatıyor. Artık büyük resmi görüyorum. asil • • •
* Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Barış Manço'nun hayatını anlatıyor. vae4victis • • •
* Bir kanalizasyon işçisinin dramı olan Yeraltından Notlar'ı okudum. Çok beğendim. Herkesin okuması gereken ibretlik bir hikaye. homeless jedi • • •
* Ölü Evinden Anılar'ı okudum. Sıradan bir taziye ziyaretini anlatıyor. gevur gani • • •
* Ağır Roman'ı okudum. Balık Ayhan'ın hayatını anlatıyor. Nasıl kilo aldı, ilişkileri, evlilikleri falan. behlul olarak giris yapmak istiyorum • • •
* Grinin 50 Tonu'nu okudum. Bir boya ustasının yaşadığı zorlukları anlatıyor. reddediyorum • • •

KIZLAR NEDEN EVDE KALIR
Kadınların gidip kendilerine erkek (koca) seçebilecekleri bir erkek mağazası açılmıştır.
Mağaza 5 katlıdır ve her kat çıkıldıkça, erkeklerin nitelikleri de yükselmektedir.
Mağazada sadece tek bir kural geçerlidir:
Herhangi bir katın kapısından içeri giren kadın, o kattan alışveriş yapmak zorundadır ve eğer bir üst kata çıkmak isterse, tekrar aşağı katlara inemez. Bir gün bir grup kız arkadaş, kendilerine erkek seçmek için mağazaya gider. Ve...
1. Kat: Kapıda şunlar yazılıdır: "Bu kattaki erkeklerin çalışacak bir işleri var ve çocukları da severler." Kızlar yazılanları okur ve şöyle derler: "Eh, hiç yoktan iyidir. Ama bir de üst kata bakalım."
2. Kat: Kapıda yazılanlar: "Buradaki erkeklerin iyi bir işleri var. Çocukları severler ve son derece yakışıklıdırlar." Kızlar: "Hımmm, hiç fena değil ama acaba bir üst katta ne var?"
3. Kat: "Buradaki erkeklerin çok iyi birer işleri var. Çocukları severler, son derece yakışıklıdırlar ve ev işlerine de yardım ederler." Kızlar: "Aman Tanrım! Çok etkileyici ama yukarıda başka katlar da var."
4.Kat: "Buradaki erkeklerin işleri çok iyi, çocukları çok severler. Gayet yakışıklı olup, ev işlerine yardım ederler ve ayrıca son derece romantiktirler." Kızlar çığlık atmaya başlarlar: "İnanılmaz! Bir üst katta bizi neyin beklediğini bir düşünün!" Ve bir kat daha çıkarlar...
5. Kat: Şunlar yazmaktadır: "Bu kat boştur. Ve sadece kadınları memnun etmenin mümkün olmadığını kanıtlamak için konmuştur. Çıkış soldadır; umarız inerken merdivenlerden yuvarlanırsınız..."


AlkışlıYorum
* Bir alkış da yazı yazan fare resmindeki fareyi kahverengiye boyamasını istediği halde kırmızıya boyayan öğrencisine; "Sen hiç kırmızı fare gördün mü?" diye soran öğretmenine; "Sen hiç yazı yazan fare gördün mü?" diye cevap veren çok bilmiş öğrenciye gelsin.

* Tavla oynadık kocamla. Pullarımı sürekli kırdığı için hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Susturamayınca elimden tutup bakkala götürdü, çikolata ve yandaki pastaneden pasta aldık. Muayen zamanlarımı da, kocamı da çok seviyorum!
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