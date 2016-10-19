Yalan söyleyen insanların özellikleri
Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren insanların sahip olduğu ortak özellikler.
Etki Alanı Oluştururlar Konuşurken insanları etkileri altına almaya çalışırlar. Ancak bunu yaparken son derece rahattırlar ve özgüvenleri tamdır. Söyledikleri yalanlara inandırmak için sizi yönlendirmeye hatta dertleşiyor gibi konuşmaya çalışırlar.
Hazır Cevap Olurlar Her soruya hazır bir yanıtları olduğu için tereddüde yer bırakmazlar. Çünkü insanlar hızlı yanıtların doğru olduğuna inanırlar.
Sorduğunuz her soruyu duraksamadan hızlı bir şekilde cevaplayarak size yalan söylemediğini kanıtlamaya çalışırlar.
Kendilerine Güvenirler İnsanlara önce kendilerine güvendiklerini kanıtlarlar ve büyük laflarla alt etmeye çalışırlar. Böylece yalanının üstünü kapatmış olur ve "asla yalan söylemem" imajı oluştururlar.
Kolaylıkla Dikkat Dağıtırlar İnsanlar üzerinde iyi izlenim bırakırlar.
Dürüst ve iyi niyetli olduklarına inandırırlar. Böylece dikkatleri farklı yöne çekerek insanların düşüncelerini saptırıp kolaylıkla yalan söylerler.
Detaycıdırlar Çok basit bir soruyu bile detaya boğabilirler. Böylece dikkati farklı yönlere çekip asıl yaptığı şeyin üstünü örterler ve söyledikleri yalanı geçiştirmiş olurlar.
Laf Cambazlığı Yaparlar Etkili konuşma yeteneğine sahip olan yalancılar, sözcüklerle oynayarak insanların kafasını karıştırırlar. Sorulara verdikleri yanıtların, soru ile ilgisi olmadığı için dinleyici ne sorduğunu bile hatırlayamaz ve yavaş yavaş konuyu dagıtırlar.
Hararet ve Hareketlilik Yalan söyleyen insan konuşması bittikten sonra hemen konuyu degiştirme çabasına girerek farklı şeylerden bahsetmeye başlar. Bulunduğu ortamdan kısa ya da uzun süreli uzaklaşmak ister.
HAYALET ARABA
Bir adam, karanlık ve fırtınalı bir gecede, yol kenarında otostop çekmektedir. Fırtına o kadar şiddetlidir ki, bir metre ilerisini zor görür.
Birden, yaklaşan bir otomobil fark eder, otomobil bizimkinin önünde durur. Eleman kendini arabaya atar ve hemen kapıyı kapatır, sürücüye döndüğü anda irkilir.
Direksiyonda kimse yoktur! Araba yavaşça hareket etmeye başlar. Adam şoktadır, yola bakar ve ileride bir viraj görür. Dua etmeye başlar... Viraja girmek üzereyken, direksiyonda bir elin belirdiğini ve arabanın virajı döndüğünü görür. Kafayı sıyırmak üzeredir, sonraki birkaç virajda da aynı el arabayı yönlendirir!
Adam donup kalmıştır... Cesaretini toplamaya çalışır ve kendini arabadan dışarı atıp, en yakın kasabaya doğru koşmaya başlar.
Kasabaya girdiğinde hala şoktadır. Bir bara dalar ve iki kadeh tekila isteyip, ağlayarak olanları oradakilere anlatmaya başlar.
Ortalığı bir sessizlik kaplar... Bir saat kadar sonra, aynı bara iki kişi girer. Girenlerden biri bizim elemanı görür görmez yanındakine döner ve şöyle der:
"Bak Pepe, biz arabayı iterken binen herif buydu işte!"
AlkışlıYorum
İddialı voleybol maçımızın hakemi yakın arkadaşımdı. "Sayı kimin?" diye sorduğumda "Bizim!" demeseydi bunu sadece ikimiz bilecektik; rakip takım değil...
Gecenin üçünde acil servise çocuğunun bir hafta önce burnuna kaçırdığı boncuğu çıkartmaya gelirsen, elbette "Boncuk mu lazım oldu?" diye sorarlar adama.
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- Lütfi Albayrak
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