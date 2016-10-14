Kadınların ellerinde ölümcül birer silaha dönüşen sıradan şeyler
Güdümlü Anne Terliği: O terlik fırlatıldı mı hedefini vurmadan dönmez. Bazen vurduktan sonra annenin eline bumerang gibi geri döndüğü de görülmüştür. Haberself Öldürücülük Değeri: %5 (Daha çok uyarı amaçlıdır)
Bağırdığı Zaman Yeri Göğü İnleten Süper Sonik "Ses": Kadınların en tehlikeli silahlarından. Bir kez bağırıp çağırmaya başladı mı yeryüzündeki tüm sesleri bastırabilirler.
Bir kadının istediği yapılmazsa o çıtı pıtı, şirin mi şirin sesi bi anda camları patlatacak seviyeye ulaşabilir. Haberself Öldürücülük Değeri: %13 (Öldürmeye kulaktan başlar)
Nice Cengaveri İflasa Sürükleyen "Kredi Kartı": Kredi kartları bankaların insanlara ödemeleri ve hesap yönetimini kolaylaştırmaları için verilmiş bir ürünken, kadınların elinde insanı iflasa sürükleyen bir araç olarak kullanılabiliyor. Öldürücülük Değeri:%45 (İhtihar ettirerek öldürür)
Topuklu Ayakkabı: Terlik Kadar Olmasa da Tehlike anında veya Sinirlendiklerinde Bunu da çokça kullanırlar. O topuklu ayakkabılarla uçan tekma atmayı öğrenmiş bir kadın hedefine odaklanmış bir sniper'dan bile tehlikeli olabilir. Öldürücülük Değeri: %51 (iyi bir uçantekme ile birleşirse çok etkilidir)
Kocaların Kanepelerde Sabahlamasını Sağlayan "Başım Ağrıyor" Cümlesi: Özellikle evli erkekler bu silah tarafından çokça vurulmuştur.
Kanepede sabahladıkları geceler az değildir.
Kadınlar kocalarına hadlarini tek bir kelime ile bildirebilirler "Başım ağrıyor". İnsanın eve giyotin yaptırıp o başı kökünden koparası geliyor.
Öldürücülük Değeri: %43
Trafikte Birer Silaha Dönüşen "Otomobil": Fazla söze gerek yok aslında.
Araba erkeklerin elinde bir ulaşım aracı iken kadınların elinde birer eğitim aracına dönüyor.
Çoğu kadının araba kullanmaya karşı olan yeteneksizliği doğuştan gelen bişey. Trafikte hata yapan bir kişinin kadın olması yaptığı hatayı son derece sıradanlaştırıyor. Kadınların zaten araba kullanımına karşı bir yeteneksizlikleri varken üstüne üstük arabada makyaj yapmaya veya WhatsAppta chatleşmeye nasıl cesaret ediyorlar anlaşılır bişey değil. Öldürücülük Değeri: %63 (Ölümsüz trafik kazası ile atlatılırsa iyi.)
Kaplan Pençelerinden Daha Keskin "Tırnaklar": Buna özellikle dikkat etmek lazım. Tırnakları uzun bir kadını asla sinirlendirmeyin. Özellikle kadın kadına kavgalarda tırnak faktörünün öne çıktığı görülse de, çok sinir oldukları durumlarda erkeklerin suratlarında Bingöllü Kenan'ın suratındaki gibi iz bırakabilirler. Öldürücülük Düzeyi: %34 (Öldürmez sakat bırakır)
Annelerin Elinde Samuray Kılıçlarından Daha Etkili "Oklava":
Yine annelerin en önemli saldırı gereçlerinden biri. Oklava bir annenin elinde ışın kılıcına, katanaya dönüşebilir. Nice anne çocuklarını ve kocalarını oklava ile eğitmişlerdir. Oklavayı silah olarak kullanmaya başlamış bir anne evin mutlak hakimi olmuştur artık. Öldürücülük Değeri: %12 (Daha çok eğitim amaçlıdır)
Gerçek Bir Caydırıcı: "Biber Gazı": Bu zaten silah gibi bir şey zaten. Dünya artık tehlikeli bir yer ve kadınlar da kendilerini buna göre geliştirdiler. Artık boş dolaşmıyorlar.
Gelebilecek her türlü saldırıya karşı ellerinde biber gazları hazır. Öldürücülük Değeri: %49
Kocasından Daha Fazla Olan Maaşı: Her kadını aynı kefeye koymak doğru olmaz tabii. Ancak, bazı kendini bilmezler bunu bile bir koz olarak kullanabiliyor. Kocasından fazla maaş alan bir kadın bunu alttan alttan dile getirebilir veya koca çok alıngandır bunu alınganlık yapıyordur. Ama edilecek ilk büyük kavgada bu durum çok tehlikeli ve öldürücü silah olarak kullanılacaktır. Öldürücülük Düzeyi: %65
İkili İlişkilerde Ellerine Geçirdikleri "Koz": Kız arkadaşınıza veya eşinizin eline sizinle alakalı bir koz verdiyseniz yandınız. 10 sene dilinden düşmez artık. Her aklına geldiğinde aynı teraneyi dinler durursunuz.
Bir kadın yıllar önce söylediğiniz bir sözü yıllar sonra size karşı kullanabilme kabiliyeti vardır.
Bu kabiliyet doğuştan gelmektedir. Öldürücülük Değeri: %72
MAL
Polis yurt dışına kaçak insan taşıyan kamyon şoförüne sorar:
-Ne var kamyonda?
+Şöfor: Mal var der.
Bunun üzerine kaçaklardan biri kafasını çıkarır ve:
-Kime mal diyosun lan sen? der.
+Polis: Hani mal vardı?
-Şoför: Ee mal olmasa kafasını çıkarır mı?
ZAYIFLAMA METODU
Eşi zayıflamaya çalışan bir adam arkadaşına;
+ ''Karım zayıflamaya karar verdi'' der.
- Peki bunun için ne yapıyor?
+"On gündür, her sabah üç saat ata biniyor."
- "Şu anda durum nasıl?" Adam, hüzünle başını eğer:
+"At, beş kilo zayıfladı."
AlkışlıYorum
Balkonum fazla yüksek değil ve çocuklar ne zaman top oynasalar mutlaka benim balkonuma düşüyor. Her defasında "Bu son artık, vermeyeceğim topunuzu" desem de yine kıyamayıp veriyorum. Dün yine her zamanki gibi seslenmeye başladılar "Abla, ablaaa topumuzu verir misin?" diye. Aldım topu attım, biraz da fırçaladım tatlı sert. 6-7 yaşlarındaki bir tanesi "Teşekkür ederim teyze" dedi. Yanındaki biraz daha büyükçe olanı da hemen dürttü çocuğu: "La bebe ne teyzesi? Abla de, teyze dersen verir mi hiç topu?" Canım benim, anlıyor kadının dilinden.
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların ellerinde ölümcül birer silaha dönüşen sıradan şeyler
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