Bir erkeğin zinhar uzak durması gereken, baş belası sevgili modelleri
Aşırı melankolik sevgili
Kendi ruhunu yiyip bitirmiştir zaten. Şimdi de sizin ruhunuza göz dikmiştir. Oturup iki çift laf edilmez. Karanlık dünyasında bırakılıp güle güle demek lazımdır.
Kendisiyle gereğinden fazla barışık sevgili
Kusurlarını görmez. Uyarırsınız dinlemez.
Aksine sizi suçlu çıkartmaya çalışır. Uğraşmaya değmeyecek sevgilidir.
Kendisiyle hiç mi hiç barışık olmayan sevgili
Orta yolu bulamamış kızdır. Oram şişman, buram yamuk diye diye başınızın etini yer. Sizden yanıt bekler. Olumlu yanıt verseniz ayrı, olumsuz yanıt verseniz ayrı derttir.
Duygusallığın dibine vurmuş, paso ağlayan sevgili
Film izleseniz ağlar. Tartışsanız ağlar. Yolda kedi görse ağlar. Sizin de moralinizi bozar. Ağlak ağlak gezersiniz.
7/24 konuşmak isteyen sevgili
Çenesi beş dakika durmaz. Yan yanayken direkt olarak, evlere dağıldığınızda telefonda sabahlara kadar kafanızı şişirir.
Dakika başı mesaj atıp cevap bekleyen sevgili
Sözde kendince sizi denetliyordur. Meşgul müsünüz, değil misiniz dinlemez. Sürekli bir mesaj bombardmanı vardır.
İlişkide akıllı tarafın kendisi olduğunu düşünen sevgili
Sizi aptal olarak görür. Net olarak durum bu. Ona göre sizin seçimleriniz ve hareketlerini yanlış kendisininki doğrudur. İlişkiyi o yönlendirmek ister.
Aşırı sessiz ve sakin sevgili
Tartışmaz, kafa ütülemez, hatta doğru düzgün konuşmaz. Ancak bir anda öyle bir patlar ki, hayatınız Çernobil'e döner. İçten içe en ufak şeyleri bile biriktirmiştir çünkü.
Gördüğünüz her erkeği kuzeni olarak tanıtan sevgili
Kuzeni falan değildir hiçbiri. İnanmayın.
Sürekli olarak yalanlarını yakaladığınız sevgili
O daha size ne yalanlar söylemiştir de, şimdi kötü şeylere sebep olmayalım biz...
Giyimine kuşamına sizi hiçbir şekilde karıştırmayan sevgili
Bir Türk erkeğinin hoşlanacağı türden sevgili modeli değildir. Zaten tiz zamanda sepetlenesidir.
Sizi ATM olarak gören sevgili
Bunların tek amacı para yemektir. Paranız olmadığında bile paranızı yemek isterler.
Bir kıza çok para yedirdiğiniz oldu mu? Hem de nasıl. Asla kıza para yedirmem.
Aşırı derecede kıskanç sevgili
Size nefes dahi aldırmaz. Sürekli olarak "Kim o kız?" sorularına maruz kalırsınız. Bazıları psikopata bile bağlar.
Birden fazla ağabeyi olan sevgili
Hele de tipler böyleyse kendisini pek üzmemenizi tavsiye ediyoruz.
Tek amacı kapağı size atıp evlenmek olan sevgili
Aslında sizi sevdiği falan yoktur. Tek amacı evlenmek ve evinde köyünde takılmaktır. Biraz da paranız varsa bunun için akla hayale gelmeyecek şeyleri yapabilir.
haberself.com
BAKIN HER ŞEY DİZİLERDEKİ GİBİ DEĞİLMİŞ
Washington Uygulamalı Biyoloji Enstitüsü uzmanları, insanların birbirine ilk bakışta veya resme bakarak gerçekten aşık olmadıklarını, gerçek aşkın sadece dördüncü görüşmeden sonra oluşabildiğini bildirdi. Bilim adamlarının iddia ettikleri gibi ilk görüşmede insan bilinci muhatabın bir 'zihinsel bir portresini' çizer, sonra analiz edip, elde edilen sonuçları yeniden kontrol eder. Ondan sonra insan karşısındakinin davranışını daha titiz bir şekilde değerlendirmeye başlar. Bundan sonra, yani insanların belli derecede birbirlerini anlayabildikleri ve belli miktarda ortak deneyimi biriktirdikleri dördüncü veya beşinci görüşmede, insanlar arasında psikologlara göre aşk olarak nitelendirilebilen bir duygu oluşmaya başlar. Uzmanlar gerçek bir duygunun oluşması için birbirlerinin resimlerini görmenin ve mesajlaşmanın insanlara yetersiz geldiğini düşünüyor. Zira bilim adamlarının söyledikleri gibi bu durumda beyin muhatap hakkında yeterli miktarda bilgi alamaz. Psikologlara göre bu nedenle internet aracılığıyla tanışmak, insanların gerçekten aşık olmalarını sağlayamaz.
AlkışlıYorum
Bilenler bilir, İzmir-Aydın otobanında bir tünel var ve bu tünelden brandasız yük taşıyan kamyonların ve 4.80'den yüksek araçların geçmesi yasak. Geçen hafta İzmir'e doğru yol alırken, tünele giremediği için yavaş yavaş Söke ayrımından çıkan kamyonu görünce boğazıma bir şey düğümlendi. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Evet, o dışlanmış, kenara itilmiş kamyona acıyan bendeniz henüz 2 aylık hamile.
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- Lütfi Albayrak
- Bir erkeğin zinhar uzak durması gereken, baş belası sevgili modelleri
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