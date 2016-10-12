İstanbul’da ev ararken dikkat edilmesi gerekenler
Emlakçıların yer yön kavramlarına güvenmeyin.
Cevahir'in arkası ifadesi Şişli, Fulya, Beşiktaş semtlerini; Mecidiyeköy polis karakolunun arkası Gülbağ, Kağıthane, Seyrantepe, hatta ve hatta Gaziosmanpaşa semtlerini kapsayabilir.
Bu bağlamda Üsküdar Cevahir'in arkasındadır.
Hatta dünyanın yuvarlak olduğu göz önüne alınırsa Cevahir, Mecidiyeköy Polis Karakolu'nun arkasında kalmaktadır.
İnternetten gördüğünüz evlere güvenmeyin.
Her emlakçının Ara Güler kadar iyi bir fotoğrafçı ve ödüllü bir photoshop ustası olduğunu unutmayın. Unutursanız hem hayal kırıklığına uğrar hem de boşu boşuna yorulursunuz.
Emlakçı terimlerini öğrenin. Bodrum katının zemin 2, zemin katının zemin 1, giriş katının bodrum, yüksek girişin giriş katı, 1. katın yüksek giriş anlamına geldiğini unutmayın. Bölgesine göre (engebeli araziye sahip semtlerde, örn.
Mecidiyeköy, Beşiktaş) 2. katın arka tarafının bodrum, 3. katın arka tarafının zemin, 4. katın arka tarafının yüksek giriş olduğunu unutmayın.
Açık ve net olun. 2+1 daire arıyorsanız emlakçıya 5+2 aradığınızı söyleyin. En az 2. kat bir dairede oturmak istiyorsanız emlakçıya 9. kat istediğinizi söyleyin. Eğer en üst dairede oturmak istemiyorsanız emlakçıya en üstün 5 altında oturmak istediğinizi söyleyin.
Bir köpeğin bağlanıp terkedilmesi halinde bunalıma girerek intiharı seçeceği 1 oda 1 salon bir daire için 1500 TL kira, 3 aylık kira peşin, 1000 dolar depozito ve bir de kefil isteyen bir emlakçıya/evsahibine rastlarsanız sakin olun.
Önce derin derin nefes alın. Sevdiğiniz insanları düşünün. Hayata dair güzel şeyler bulmaya çalışın. Eğer yalnızsanız hemen güvendiğiniz bir arkadaşınızı arayıp olay mahalline gelmesini isteyin.
İnternetten ev arayacaksanız sabah 06:00 ile 09:00 arası bilgisayar başında olun. Olur da iyi bir ev ilanı varsa erken davranabilirsiniz.
Sokak sokak gezerek ev arayacaksanız spor ayakkabı giyin. Hatta mümkünse kendinize ortopedik özel tasarımlı ayakkabı yaptırın. Bütün gün ayakta olmak kavramını yeniden gözden geçirin. Ayaklarına kara sular inmek ifadesinin gerçek anlamını keşfedin ve tanımlayın.
Ne yaparsanız yapın, kaç takla atarsanız atın şunu unutmayın: Kısmetten öteye yol gitmez İnternetteki ilanlar istisnasız hepsi abartılıdır.
Metrekareler hayal ürünü seviyelere şişirilmiştir.
3+1 dairelerde 3'ün sadece 1'i adam gibi odadır.
Diğer ikisi hücredir. Salonlar ise tasarım faciasıdır.
2+1'leri sevin. Onlarda 2 oda alanı en azından daha bir rahattır. 3+1 için ideal fiyat performans metrekaresi 120'dir. 2+1 için 90'dır. Hesabınızı buna göre yapın.
Çevredeki evlerin kiralarını mutlaka öğrenin.
Gerekirse komşuların kapısını çalıp sorun. komşulardan 1 lira fazla ödememeye özen gösterin.
Toplu taşımaya illa ki sıfır noktasında olmak zorunda değilsiniz. Bulduğunuz bir semtte çok marjinal bir minibüs/dolmuş hattıyla işten eve, evden işe süper ulaşım imkanına sahip olup şaşırabilirsiniz.
eksiseyler.com
ALDATILMAK
Bir TV kanalı her ülkeden bir kadın seçerek karı koca aldatması üzerine bir araştırma yapmak ister.
Soru şudur: Kocanızı başka bir kadınla yakalarsanız ne yaparsınız?
İşte çeşitli cevaplar:
İsveç'ten katılan kadın: Benim neyimi beğenmedin diye sorardım.
Rusya'dan katılan kadın: Hiç bir şey sormam ve hemen evi terk ederim.
Fransa'dan katılan kadın: Sevgilime gider beni teselli etmesini söylerim.
İtalya'dan gelen kadın: Kadını öldürürüm!
Yunanlı kadın: Kocamı da onunla yatan kadını da öldürürüm!
İspanyol kadın: Kocamı alnından vururum.
Türkiye'den katılan kadın: Benim herif yapmaz...
AlkışlıYorum
Bir alkış da uzun bir tatilden sonra sevgilisinin yanına dönünce ona sarılıp "İnsanın kendi sevgilisi gibisi yok" deyip uzun bir süreden sonraki ilk görüşmede ayrılmaya sebep olan bana gelsin. Ya tamam, bir haltlar yedim ama bu kadar da belli edilmez ki, değil mi?
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- Lütfi Albayrak
- İstanbul’da ev ararken dikkat edilmesi gerekenler
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