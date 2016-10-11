Kadın sohbetlerinde en çok kullanılan kelimeler
Dedi-demiş-dedin: Eve gelen komşuların sohbetlerinde, kendi kadın arkadaşlarımın sohbetlerinde, işyerindeki kadınların kendi aralarındaki sohbetlerinde dikkat ettim en çok kullanılan kelime kökü "dedi". Demiş, dedi, dedin...
Al dedi: Çocuklarını dedi. Çocuklarını istiyorsan dedi. Kendini dedi. Al kendini dedi. Git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla, kavga ettim. O yüzden dedi. Kaynanam dedi. Kızım bak dedi. Madem kocan öyle yapıyor dedi. Ne yaparsan yap kızım sen de dedi. Al kendini git dedi. Benim çekicek halim yok dedi bana.
Yaneeee: Bir de bunu söylerken kafayı sallayıp gözlerini pörtletmiyorlar mı hayattan soğuyorsun.
Çocuk: Gencinden yaşlısına her erkek için kullanılır galiba...
Ondan sonra: Her kelimenin devamını getirmek için söylenir. Fakat yeter kıvamında kullanılıyor.
Aptal: Aptal herkes olabilir o anda. O çocuk, onun arkadaşı, onun sevgilisi hatta karşıda dinleyen bile. "Dinlemiyor musun aptal beni."
Çekemiyorlar bizi: Hiç bir zaman gıybet yapan kişiyi kimse çekemez. Eee yanında bir de yancı bulur ve "çekimiyorlar bizi" diyerek destek alır.
Genelllikle gıybeti dinleyen, gıybetçi ve 2 kişisi de gıybetin kazanın altına "Evet canım kesinlikle çekemiyorlar" diyerek odun atar.
Tatlım: Kızların kesinlikle birbirlerine hitap etme şeklinin ön sıralarında yer alır. "Bak tatlım" diyorsa dikkat et sana bir köstek tadında cümle geliyor demektir.
İnanmıyorum: Gıybet kazanın içindeki çorbanın tadıdır tuzudur.
Gıybeti anlatan değil de dinleyen sürekli noktalama işaretleri gibi cümlenin her tarafında bunu girer: 'İnanmıyoruuuum" Ağız gevşetilir, gözler pörtlek gibi açılır ve uzatılarak "İnanmıyoruuuum" diye söylenir. Bu kelimeyi duyan anlatıcı gıybetçi daha da gaza gelir: "Tabiii kızııım" ile "Daha dur neler var" ile adrenalin pompalar.
Gıybetin yaşlara göre söylemleri:
20'ler de "Ay inanmıyorum"
30'larda "Daha neler göreceğiz bakalım"
40'larda "Benim başıma gelmişti zaten"
GIYBET YAPMANIN YAŞATTIĞI 5 İNANILMAZ DUYGU
Twitter dolaylarından yeni bir kalkışma ile güne uyandık efendim… Neymiş, 5 Ekim Dünya Gıybet Günü'ymüş.
Ohh fırsat bu fırsat şarkıda da dediği gibi;
"Gıybeeet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi!" diyerekten alın konu komşunuzu karşınıza. Yapın kahveleri, dökün eleminizi kederinizi! Sefanız olsun hahaha :)
1. "Gıybet değil cağnııım, kişi analizi o" dediğinizde karşınızdakinin verdiği onay tepkisiyle gıybetin dibine vurmaya başladığınız o anlarda yaşadığınız duygu… Tarifi yok hiçbir dilde :)
2. Hele de bilendiğiniz kişiye, karşı taraf da içten içe negatif duygular besliyorsa, ohhh çarpı 2 rahatlama!
3. "Ne var, zaten yüzüne de söylerim!" sorunsalı var bir de. Ve hiçbir zaman çözülemedi. Ama bu cümlenin insana yaşattığı rahatlık, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi… Anlatabildim mi?
4. "Ben aslında hiç sevmem böyle şeyler ama…" deyip, içindeki gıybet potansiyelini ateşleyici gücü bekleyenler var bir de!
Mevzuya dair bir yeşil ışık gördüklerinde yaşadıkları o keyif…
5. Ve en tatlısı da yakalanan gıybeti savuşturmanın yaşattığı hazdır. "Ne var canım yalan mı? Ben olanı söyledim sonuçta…" diyerekten hahah :)
AlkışlıYorum
Tuzlu kahveyi damada vereceğine, yanlışlıkla kayınvalidesine veren başka şaşkın var mıdır acaba? Üstelik gıkı çıkmadan da içti. Ya beni gerçekten çok seviyor. Ya da bunun acısı sonradan çıkacak. Beklemedeyim.
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- Lütfi Albayrak
- Kadın sohbetlerinde en çok kullanılan kelimeler
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