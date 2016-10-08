Erkekleri etkilemenin altın kuralları
Bakımlı olmak: Bir erkeğin sizi fark etmesini sağlayan ilk nokta dış görünüşünüzdür. Onu etkilemeniz için gereken ilk şey de haliyle biraz çekiciliktir. Bunun için olağanüstü bir çabaya gerek yok. Bakımlı, nemli ve parlayan çekici dudaklar, temiz tırnaklar ve yumuşak eller gelmektedir. Unutmayın ilk görüşmede doğal olmaktan daha iyi bir seçenek yoktur.
Dış Görünüş: Giyim, yaşam tarzı, makyaj ve saç bakımı, gibi kadını gösteren özelliklere dikkat ve özen gösteren kadınlar erkekler için etkileyicidir. Erkek, yanındaki kadının daima güzel ve çekici olmasını ister. Bu durum erkekler için bir gurur göstergesidir. Böylece çevrelerine benim yanımdaki kadın çok güzel ve sadece bana özel demektedirler.
Güvenilir Olmak: Bir başka özellik ise ilişkisinde özverili ve saygılı, işinde başarılı olan kadınlar erkeklere daha çekici gelirler. İlişkinize gösterdiğiniz özveri ve partnerinize gösterdiğiniz sayıgıyla ne kadar sadık ve güvenilir olduğunuzu anlamasını sağlayabilirsiniz.
Özgüven: Unutmamak gerekir ki, zevkli ve ince düşünceli kadınlar erkeğini daima mutlu edecek hissi uyandırdığı için erkeklerin vazgeçemediği kadın tipidir. Attığınız her adımda kendinize güvenin ve emin olun. Kendinden emin olmayı ve o şekilde davranmayı kesinlikle ukalalık ya da havalı davranmak olarak düşünmeyin. Aranızda kendinizi ifade etmenizi engellemeyecek kadar mesafe bırakmayı ihmal etmeyin.
Koku: Erkekleri etkilemenin başka bir yolu da parfüm kokusudur. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm edinerek erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz bile dikkatini çekebilirsiniz. Güzel kokular sürerek kışkırtıcı ve etkileyici olabilirsiniz.
Gülümsemek: Gülümseyen, kendine güvenen ve eğlenceli bir kadının erkeğin dikkatini çekmemesi imkansızdır. Gülümseme aynı zamanda karşılık verme olarak da kabul edilebilir.
102 YAŞINDA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİR
İnsanların garip hayalleri olabilir. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek için teyze biraz fazla beklemiş. Edie Simms 102 yaşında, tonton bir nine. Kendisinin en büyük hayali tutuklanmak ve ellerine kelepçe geçirilmesiydi.Ninenin bu hayalinden haberdar olan polis yetkilileri bunu gerçeğe dönüştürmek için 102'lik nineyi tutuklayıp gözaltına aldılar. Ninemiz hayatının en güzel gününü yaşadığını söyledi. Daha sonra serbest bırakıldı.
AlkışlıYorum
Gece uyumadan önce hepimizi öpmek için yanımıza gelen ve öptükten sonra da hepinizi seviyorum diyen kardeşim, "İntihar mı edeceksin?" diye soran da annem. Biz çok mesut bir aileyiz canım.
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- Lütfi Albayrak
- Erkekleri etkilemenin altın kuralları
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