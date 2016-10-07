  1. Anın içine eden davranışlar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 07 Ekim 2016, Cuma

Kıvırcık saçlıların yaşadıkları

Milyonlarca sıkıntısı da olsa, bazen kazıtmayı düşünsen de; saçlarını sevdiğini biliyoruz. Girdiğin ortamda direkt dikkat çekmen ve insanların saçlarına imrenmesi de saçlarına olan sevgini arttırıyor. Yine de kıvırcık saçlı olanın halinden kıvırcık saçlı olan anlar. İşte tüm kıvırcık saçlıların iyi bildiği 10 durum.
Uyandığında saçın tüm odayı kaplayacak şekilde kabarmış olabilir. Odanın tüm köşelerini temizledin sanırım.
Saç lastiklerine harcadığın parayla rahatlıkla araba alabilirdin. Peki, kopan saç lastiklerini uç uca bağlayarak dünyayı kaç kere sarabileceğini hesapladın mı?
Saçlarını kestirmekten çok korkarsın, çünkü aynaya baktığında ne göreceğin çok belirsizdir. Bazen bir bakarsın ki, saçların dalga şeklini almış ve bir takım sörfçüler içinde dalga kovalıyorlar.
Saçlarını taramak için kırdığın tarak sayısı saç sayın kadar olabilir. Taramamak da bir tercih ama onun da sıkıntısı çok. Asla çözülemeyen bir denklem içerisinde kaybolursun.
Saçlarını kahkül yapmayı düşünüyorsan, düşünme! Çok hoş bir seçim olmuyor.
Saçlarının tamamını saklamak isteyebilirsin. Bad Hair Day bereleri senin için yapılmış sanırım. *Bad Hair Day: Banyodan banyoya belirlenen periodlardır bende de, bir duştan sonra yatarsınız kalkarsınız ulan ne güzelim be dersiniz öle gider o taki bir sonraki duşa kadar. Kötü periodlar artmışsa artık berber zamanı demektir ama kıyamassınız gidemessiniz.
Motora binmeyi seviyorsan, e kask da takacağın için hayat sana çok acımasız davranır. Kafayı korurken karizma gidebilir.
Saçlarını düzleştirmeye başladığın an geri dönüş için çok geç olabilir. "Yarım saate hazır olurum" derken, saçlarının hemen düzleşebileceğini düşünmüştün galiba.
Havada azıcık nem varsa pofidik bir canavara dönüşmen garanti.
Ama yine de, böylesine saçlara sahip olduğun için KENDİNİ MÜKEMMEL HİSSETMEK paha biçilemez! Kocaman saçların seni nasıl mutlu ettiğini asla kimse anlayamaz!

ERKEK OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAMİLE ÇIKTI
Antalya'da "Bu da olur mu?" dedirten bir olay yaşandı. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz günlerde minibüs sürücülerine yönelik başlatılan ve uyuşturucu müptelası olup olmadıklarının belirlenmesi için yapılan tahlil sonucu bir erkek sürücünün idrar tahlilinin sonucunda hamile çıkması raporu gören herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
Erkek sürücünün tahlil sonucundaki bulguların hamileliği göstermesi gözleri testlerin yapıldığı özel tıp merkezine çevirdi. Tahlilin tıp merkezinde karışmış olamayacağı ileri sürülürken, bir yetkili, O.C.'nin kendi idrar tahlilinden şüphe duyacağı için başka birisine ait idrarı farklı bir yolla tıp merkezine sokmuş olacağı ihtimalinin olduğunu ileri sürdü.

AlkışlıYorum
Balıkların neredeyse suyun yüzeyinde oynaştığı bir yere, balık tutmaya gittik. Gelenler bilinçli tabii, atıyor oltayı çekiyor ve alıyorlar. Kızım (4 yaşında) ve ben de deniyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz, bakıyoruz ki yem gitmiş. Bir, üç, beş, on beş... Bozuluyorum ama bir umut "Hadi bir daha." diyorum. Ta ki kızım eliyle karşı tarafı göstererek, "Anne buradakiler doymuştur biraz da oradakileri besleyelim." diyene kadar.
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