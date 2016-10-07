Kıvırcık saçlıların yaşadıkları
Uyandığında saçın tüm odayı kaplayacak şekilde kabarmış olabilir. Odanın tüm köşelerini temizledin sanırım.
Saç lastiklerine harcadığın parayla rahatlıkla araba alabilirdin. Peki, kopan saç lastiklerini uç uca bağlayarak dünyayı kaç kere sarabileceğini hesapladın mı?
Saçlarını kestirmekten çok korkarsın, çünkü aynaya baktığında ne göreceğin çok belirsizdir. Bazen bir bakarsın ki, saçların dalga şeklini almış ve bir takım sörfçüler içinde dalga kovalıyorlar.
Saçlarını taramak için kırdığın tarak sayısı saç sayın kadar olabilir. Taramamak da bir tercih ama onun da sıkıntısı çok. Asla çözülemeyen bir denklem içerisinde kaybolursun.
Saçlarını kahkül yapmayı düşünüyorsan, düşünme! Çok hoş bir seçim olmuyor.
Saçlarının tamamını saklamak isteyebilirsin. Bad Hair Day bereleri senin için yapılmış sanırım. *Bad Hair Day: Banyodan banyoya belirlenen periodlardır bende de, bir duştan sonra yatarsınız kalkarsınız ulan ne güzelim be dersiniz öle gider o taki bir sonraki duşa kadar. Kötü periodlar artmışsa artık berber zamanı demektir ama kıyamassınız gidemessiniz.
Motora binmeyi seviyorsan, e kask da takacağın için hayat sana çok acımasız davranır. Kafayı korurken karizma gidebilir.
Saçlarını düzleştirmeye başladığın an geri dönüş için çok geç olabilir. "Yarım saate hazır olurum" derken, saçlarının hemen düzleşebileceğini düşünmüştün galiba.
Havada azıcık nem varsa pofidik bir canavara dönüşmen garanti.
Ama yine de, böylesine saçlara sahip olduğun için KENDİNİ MÜKEMMEL HİSSETMEK paha biçilemez! Kocaman saçların seni nasıl mutlu ettiğini asla kimse anlayamaz!
ERKEK OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAMİLE ÇIKTI
Antalya'da "Bu da olur mu?" dedirten bir olay yaşandı. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz günlerde minibüs sürücülerine yönelik başlatılan ve uyuşturucu müptelası olup olmadıklarının belirlenmesi için yapılan tahlil sonucu bir erkek sürücünün idrar tahlilinin sonucunda hamile çıkması raporu gören herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
Erkek sürücünün tahlil sonucundaki bulguların hamileliği göstermesi gözleri testlerin yapıldığı özel tıp merkezine çevirdi. Tahlilin tıp merkezinde karışmış olamayacağı ileri sürülürken, bir yetkili, O.C.'nin kendi idrar tahlilinden şüphe duyacağı için başka birisine ait idrarı farklı bir yolla tıp merkezine sokmuş olacağı ihtimalinin olduğunu ileri sürdü.
AlkışlıYorum
Balıkların neredeyse suyun yüzeyinde oynaştığı bir yere, balık tutmaya gittik. Gelenler bilinçli tabii, atıyor oltayı çekiyor ve alıyorlar. Kızım (4 yaşında) ve ben de deniyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz, bakıyoruz ki yem gitmiş. Bir, üç, beş, on beş... Bozuluyorum ama bir umut "Hadi bir daha." diyorum. Ta ki kızım eliyle karşı tarafı göstererek, "Anne buradakiler doymuştur biraz da oradakileri besleyelim." diyene kadar.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kıvırcık saçlıların yaşadıkları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Anın içine eden davranışlar 06 Ekim 2016, Perşembe Hayatımızda mutlu olduğumuz birkaç saniyecik var, onların da içine edin abi zaten evet. 1. İlişkinin daha başında...
- “İlişki istemiyorum” erkekleri! 05 Ekim 2016, Çarşamba Son dönemde ilişki istemeyen erkek modası bir hayli revaçta. Şu ya da bu şekilde kadınlar, kendilerini bu erkeklerin...
- Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an 04 Ekim 2016, Salı ♦ Güzellik yarışmasını izlerken şefkat duygusuna kapılmak. ♦ Bir siteye üye olurken, doğum yılı kısmına...
- Ah bu çocuklar 03 Ekim 2016, Pazartesi Çocukların bazen ne söyleyebileceğini kestirmek imkansız. Öyle sorular sorar, öyle şeyler söylerler ki yıllarca...
- Düğünlerdeki mantık hataları 02 Ekim 2016, Pazar * Birbirinin aynı olan gelinlik modellerinden bir tanesini seçmek için bir hafta mağaza mağaza gezmek... * Yatak...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Anın içine eden davranışlar
- “İlişki istemiyorum” erkekleri!
- Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an
- Ah bu çocuklar
- Düğünlerdeki mantık hataları
- Karşılaşmaktan nefret ettiğimiz durumlar
- Her faninin evlendikten sonra başına gelecek şeyler
- Otel yöneticisinin müşterilere verdiği cevaplar
- Haftanın fenomeni “ben kimim ki zaten”
- Yaşanmamış olmasını isteyeceğiniz tuhaf anlar