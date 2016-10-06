Anın içine eden davranışlar
1. İlişkinin daha başında "Aşkım biz şimdi neyiz?" diye soran tanımlayıcı insan.
Al işte kırdın kırdın. Bütün büyü bozuldu.
2. Çalışmadan girdiğin sınavda, hoca bakmadan kopya çekeyim dediğin anda "Hocoom koğodomoo bokooyooloor!" diye bağıran dürüstlük timsali arkadaşınız.
Sanki baksalar sen düşük not alcan...
3. Şurada azcık kestireyim dediğiniz, uykunun da çok tatlı geldiği anda "KALK YERİNE YAT!" diye bağıran aile fertleri.
Bırakın azcık daha yatayım yaaa!
4. Arkadaşlarınızla güzel bir mekanda yediğiniz keyifli bir yemek sırasında "Şimdi hayvan gibi hesap gelecek..." diyen yurdum cimrisi.
Oğlum tek başına ödemeyeceksin ortak vereceğiz hepimiz.
5. Bayramda alınan ve yüzünüzde gülücüklerle su içirdiğiniz, yemek yedirdiğiniz koyunun kesileceğini söyleyen akraba.
Çocukta psikoloji falan kalmadı tabii.
6. Tatilin ortasında telefonla arayıp işler çok yoğun diye tatilden erken dönmeni isteyen patron.
Tüm tatilimin içine ettin patron.
7. Attığın golleri izlesin diye kız arkadaşını da çağırdığın halı saha maçında seni kaleye geçiren takım kaptanı.
Bari değişmeli olarak geçseydik.
8. Tutmasına tek maç kalan iddaa kuponunun yatacağını söyleyip hayattan bezdiren arkadaş.
Niye kuponu yatırmadan önce söylemiyosun?
9. Çok sevdiğiniz kız arkadaşınıza evlenme teklifi edeceğinizi arkadaşlarınıza anlattığınız rakı masasında bir çıkıntılık yapıp bu evliliğin gerçekleşmeyeceğini söyleyen kişi.
Bak şurdan lütfen git!
10. Çok beğendiğiniz ama vücudunuza tam oturmayan elbisenin bir büyük bedenini sorduğunuzda; hiçbir yerde bulamayacağınızı söyleyen mağaza çalışanı.
Şimdi bu elbisenin bana göre olanı dünyanın hiçbir yerinde yok mu?
11. Daha buluşmaya geleli yalnızca 5 dakika olmuşken ailesi kızıyo diye erkenden evine dönen sevgili.
Söz bi dahakine daha çok kalcam.
12. Otobüsle uzun yolculuğa çıktığınızda tam uykuya dalmışken ağlamaya başlayan bebekler.
Uyutmayacağız seni bu gece sana uyku haram güzel kız!
13. Biz ay sonu geldi maaşlar yatacak diye sevinirken maaşların geç yatacağını söyleyen patron.
Evde çocuklar aç.
HIRSIZLARIN ŞOKU
Özbekistan'ın Harezmi bölgesinde yaşanan bir banka soygunu, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu ortaya koydu.
Bankadan çaldıkları 45 çuval para 2500 dolar çıktı!
Amerikan hükümetinin desteğiyle yayın yapan Radyo Azadlık, Mikrokredit Bank'ın bir subesini soyan soyguncuların 45 çuvala doldurarak bir kamyonete yüklediği 16.131.000 Özbekistan somunun, kara borsadaki değerinin 2600 dolar olduğunu duyurdu.
Yerel yetkililere göre, eski bir güvenlik görevlisinden yardım aldığı belirtilen soyguncular camı kırarak bankaya girdi ve kasaları parçaladı.
Soygundan bir süre sonra yakalanan zanlıların 16 yıla kadar hapsi isteniyor.
Özbekistan'da en büyük banknot 5000 som. Resmi kurla bu para 1.73 dolar ediyor.
Ancak kara borsada paranın değeri 80 cent'e kadar düşüyor.
Neymiş efendim Özbekistan'da banka soymayacakmışsın.
PARA
Kayserili iki arkadaş aralarında konuşurken, biri diğerine karısından dert yandı:
-Yahu bizim hanım çok müsrif. Para yetişmiyor. İnanmazsın pazartesi 100 lira istedi. Salı 200 lira, çarşamba 400, dün de 700 lira...
-Acıdım sana vallahi, nereye harcıyormuş bu parayı?
-Ne bileyim ben, verdiğim yok ki.
AlkışlıYorum
İşyerime gelip dilenen yaşlı teyzeye, küçük bir miktar uzattım. "Allah uzun ömürler versin kızım." dedi ve kapıya yöneldi. "Teyze uzun ömür iyi değil, Allah sevdiğine kavuştursun de." dedim. "Onu 5 YTL'ye söylüyoruz." deyip arkasını döndü ve gitti. Ben nereden bileyim piyasayı teyzecim ya, tarifeyi assaydın ya boynuna.
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- Lütfi Albayrak
- Anın içine eden davranışlar
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