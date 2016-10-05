“İlişki istemiyorum” erkekleri!
Kafaları her zaman karışıktır:
Bu erkeklerin kafaları her zaman çok ama çok karışıktır. Bir seviyorlardır, bir sevmiyorlardır. Bir istiyorlardır, bir istemiyorlardır. Bu sebepten ötürü söylediklerinin büyük çoğunluğunu inkâr etme eğilimi taşırlar.
İtibar etmeyiniz anacım.
Kurnazdırlar:
Bunlar var ya bunlar az anasının gözü, az çakal, az kurnaz değildirler. Bildikleri her şeyi bilmiyormuşçasına davranıp şaşırtmaca, ters köşe yaparlar. Aldanmayınız!
Muhabbetleri iyidir, muhabbete kanmayın:
Bu tip adamlar genellikle her şeyle ilgili olurlar.
Sanattan, edebiyattan, politikadan, spordan, faldan, burçtan... Onlarla her şeyi ama her şeyi saatlerce konuşup tartışabilirsiniz. Muhabbetleri iyidir, muhabbete kanmayın!
Kesinlikle narsisttirler:
Evvveeeeet, işte geldik en önemli özelliğe: Bu adamlar tepeden tırnağa NARSİSTTİR! Egoisttir kız bunlar. Kendilerinden başka kimseyi sevmezler. Empatiden yoksundurlar.
Suçunu asla kabul etmezler. Sadece kendini düşünür bunlar, evlerden ırak! KIŞT!
Asla bahaneleri bitmez:
Bu kadar yaratıcılık nereden geliyor belli değil; bunların asla bahaneleri bitmez tükenmez! Aman da geçmişte yaşadıklarını aşamamışlar, aman da kariyerine odaklanmak istiyordur, aman da şu anki hayatı müsait değildir, aman da bu saatten sonra ne ilişkisidir. Kolundan tuttuğunuz gibi ilk çöp konteynırına atın bunları, müstehak!
Herhangi bir şeyin sorumluluğuna hiçbir zaman hazır değillerdir:
Mevcut yaşamının yüküyle anca başa çıkıyordur; henüz hayatına çeki düzen vermemiştir o yüzden yeni bir sorumluluğa hazır değildir. Herhangi bir ilişkinin sorumluluğu ona şu an çok ağır gelir. Geç bunları anam babam, geç bunları!
En ufak bir sevgi sözcüğü bile kullanmazlar:
Canım bile diyemez bunlar. Herhangi bir sevgi kırıntısı kendilerinde bulunmamaktadır.
Onlar için "aşk" diye bir şey yoktur:
Bu adamların kendilerinden başkasını sevmesi mümkün değildir. Onlar için aşk diye bir şey söz konusu bile olamaz. Onlar Serdar Ortaç'ın "kafamda deli sorular, kolayca sevemiyorum, kapımda binlerce kadar bakıp da göremiyorum, görsem de sevemiyorum artık anla ben aşık olamıyorum" sözlerini hayatlarına motto yapmışlardır.
Ağızları çok iyi laf yapar:
Kimse bunlar kadar iyi laf cambazı değildir. Ağızları çok iyi laf yapar. Kendileri ağızlarından çıkan her lafa herkesin inandığını sanarlar. Gel gör ki, o işler öyle değil güzelim.
Duygusal karmaşa yaşatma konusunda ustadırlar:
Bu konuda kesinlikle tahsillidirler. Bir yakınlaşıp bir uzaklaşmak ama sonra tekrar yakınlaşmak ve daha da yakınlaşmak isteyeceğiniz duygusal karmaşalar yaşatma konusunda kesinlikle ustadırlar. Yaşadığınız bu duygusal karmaşalar yüzünden kendinize fazla yüklenmeyin.
"Arkadaşlık" onlar için ulvidir ve her zaman arkadaşlıktan yanadırlar:
Onlar için arkadaşlık kesinlikle ama kesinlikle çok önemlidir. Arkadaşlıklarına ziyadesiyle değer verirler. Ve sizin de "çok iyi bir arkadaş"ı olduğunuzu dile getirmekten geri durmazlar: Siz de arkadaşısınız ve çok değerlisiniz.
Buna asla inanmayan. Siz hiçbir zaman onun arkadaşı olmadınız. Ve hiçbir zaman da olmayacaksınız.
%80 ihtimalle "ilişki istemiyorum erkekleri"nden biri hayatınıza girebilir. Bu süreci elinizden geldiğince kendinize yüklenmeden, kızmadan; kendinizle barışık bir şekilde sonlandırmaya çalışın. Ve unutmayın, öyle ya da böyle bitecek. Bu gerçeği her zaman aklınızda tutup kendinizi fazlasıyla üzmeyin.
Kimse sizden daha değerli değil. Ve kimse aşktan ölmez!
onedio.com
KAYNAR SU
Temel'in kaynamış suya ihtiyacı varmış.
Bir tencere su kaynatmış ama yarısını kullanmış. Geri kalanı boşa gitmesin diye neyapsam diye düşünürken,
-Puldum, kalani dondurucuda saklarum.
SIRAYA GEÇ
Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder; Önde giden köpekli bir adam, arkasında bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir başka tabut ve tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam. Tuhafına gider. Kafilenin basındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir, yanına yaklaşır ve sorar;
"Beyefendi, bu üzüntülü gününüzde hatırlatmak istemem ama ölenler neyiniz oluyor?"
Adam yanıtlar;
"Öndeki karım arkadakide kayınvalidem."
"Vah vah başınız sağolsun. Nasıl oldu?"
"Köpeğim karıma saldırıp öldürmüş. Kayınvalidemde karıma yardıma gelmiş onu da öldürmüş."
Adam biraz düşündükten sonra sorar;
"Beyefendi köpeğinizi ödünç alabilir miyim?"
"Sıraya geç"
AlkışlıYorum
Yıllar önce çalıştığım sağlık ocağına torununun elinden tutarak içeri girip "Eti sizin kemiği benim, buraya çırak olarak getirdim. Çalışsın doktor olsun!" diyen Ali Dede'ciğim; yaşasaydın da gerçekten doktor olarak mezun olan torununu görebilseydin... Sen de bizim gibi tatlı bir tebessüm ederdin mutlaka.
Sonunda ben de yakaladım ya başka bir şey istemem. Göztepe'de polisin sağda bekleme yapan araca anonsunu aynen yazıyorum. "34 ... 15, rahat mı orası? Rahatsa bekle biz de geliyoruz."
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- “İlişki istemiyorum” erkekleri!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an 04 Ekim 2016, Salı ♦ Güzellik yarışmasını izlerken şefkat duygusuna kapılmak. ♦ Bir siteye üye olurken, doğum yılı kısmına...
- Ah bu çocuklar 03 Ekim 2016, Pazartesi Çocukların bazen ne söyleyebileceğini kestirmek imkansız. Öyle sorular sorar, öyle şeyler söylerler ki yıllarca...
- Düğünlerdeki mantık hataları 02 Ekim 2016, Pazar * Birbirinin aynı olan gelinlik modellerinden bir tanesini seçmek için bir hafta mağaza mağaza gezmek... * Yatak...
- Karşılaşmaktan nefret ettiğimiz durumlar 01 Ekim 2016, Cumartesi Günlük hayatta başınıza gelebilecek olan baş belası durumları siz de sık sık yaşıyor musunuz? Türk insanının karşılaşmaktan...
- Her faninin evlendikten sonra başına gelecek şeyler 30 Eylül 2016, Cuma Evliliğin ilk aylarındaki tatlı heyecanlar, o pürtelaş haller, 'aman sen kendini yorma ben yaparım canım'lar, dipdibelikler,...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an
- Ah bu çocuklar
- Düğünlerdeki mantık hataları
- Karşılaşmaktan nefret ettiğimiz durumlar
- Her faninin evlendikten sonra başına gelecek şeyler
- Otel yöneticisinin müşterilere verdiği cevaplar
- Haftanın fenomeni “ben kimim ki zaten”
- Yaşanmamış olmasını isteyeceğiniz tuhaf anlar
- Yaran Adliye Diyalogları
- Erkekler için: Elti ne demek