Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an
♦ Bir siteye üye olurken, doğum yılı kısmına normalden daha geç erişmek.
♦ Katıldığı apartman toplantısında zorla apartman yöneticisi seçilmeye çalışılması mesela.
♦ Gel bir çılgınlık yapalım cümlesinin artık basit şeyler için ve sık şekilde kullanımı..
- Deniz soğuk mu acaba?
- Gel bir çılgınlık yapalım!
- Vaaoov!
***
- Akşam evdeyim ben yaa, canım sıkkın.
- Gel bir çılgınlık yapalım, Taksim'e filan gidelim!
- Hoooo!
***
- Acıktım ben yaa.
- Gel bir çılgınlık yapalım. Dürüm yemeye gidelim!
- Uuuuu!
♦ Yaz sıcağında, açık havada otururken, sivrisineklerin sizi değil, hep yanınızdakileri soktuğunu farkettiğiniz an. Onlar bile taze kan tercih ediyor şerefsizler...
♦ Berberin "Abi bu seferlik benden olsun. Zaten pek bir şey kesmedim" diyerek para istemedigi andır.
♦ Anne-oğul, baba-oğul diyalogları tarzı başlıklarda yer alan entry'lerin "geçen gün annemle oturuyoruz", "geçen babamla balığa gittik" diye değil de "3 yaşımdaki oğlum", "5 yaşındaki kızım" diye başlaması.
♦ Liseden mezun olduğunda doğan kuzeninin 19 yaşını doldurduğu andır.
♦ Yeni tanıştığınız kişiler ile sohbet ederken konu ebeveynlere geldiğinde, muhatabınızın "Baban ne iş yapıyor?" sorusu yerine "Baban sağ mı/ hayatta mı?" ya da "Baban nereden emekli oldu?" sorularını yönelttiği zamanlara tekabül eder.
♦ Hemen hemen her ay, bebeği olan arkadaşlara çeyrek altın almak...
♦ Müzik, sesini kıstıkça güzelleşiyordur.
♦ Eskiden yattığın saatte şu anda kalkıp spor yapmak.
İddiaya girilmeyecek tipler
Bir küstüm oynamıyorumculuk, bir mızmızlık amaaan! Çok da dert! Böylesi insanlarla değil iddiaya girmek, su içmeye bile gidilmez a dostlar!
1. Yan yattı, çamura battıcılar.
2. İddiaya girdiğinize bin pişman ediciler.
3. İddiayı kaybetmesi sonucu hıncını sizden çıkaranlar.
4. Kazanan tarafın kazancından pay çıkarmaya çalışanlar.
5. Hazır yiyiciler.
6. Yüz kez karar değiştirenler.
7. Kaybettiği iddiayı oynamamış sayanlar.
8. Kazandığınızda 'ben zaten öylesine iddiaya girmiştim' diyenler.
9. Kazandığında dünyanın ilk ve tek kazananıymış gibi davrananlar.
Yalan
Temel askerliğini yapıyormuş. Bölükte kırk ere izin vermişler. Geç kalırlarsa çadır hapsi var, ancak iyi bir mazeretleri olursa affedilecekler. Kırk kişiden otuz dokuzu da geç kalmış, hep ayni mazeret: - Atla istasyona celeydum. At catladi, tren kaçtı, geç kaldum. Derken kırkıncı da tamamlanmış, Temel'e sıra gelmiş. - Senin de mi atin çatladı, diye sormuşlar. - Hayır, demiş. Yoldaki otuz dokuz at leşini geçemedum...
AlkışlıYorum
Salonda uzanmış televizyon seyreden kocama dağınıklığı yüzünden fırça atıyorum.
Sinirle "Mesela bu çorapların salonun tam ortasında ne işi var?" diyorum. Cevap hiç gecikmiyor. "Acil bir durum olursa hemen elimin altında alıp giymesi kolay olsun diye attım o çorapları oraya."
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- Lütfi Albayrak
- Yaşlandığımızı fark ettiğimiz an
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