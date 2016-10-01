Karşılaşmaktan nefret ettiğimiz durumlar
Türk insanının karşılaşmaktan nefret ettiği günlük hayatta sık sık yaşanabilecek "Yer yarılsa da içine girsem" dedirten türde olayları sizin için derledik.
Bitmiş tuvalet kağıdı...
Tuvalete girdikten sonra farkettiğimiz o an, hele de misafirlikte isek "yer yarılsa da içine girsem keşke" dedirtir insana.
Islak tuvalet terliği...
Kendi evinizde başınıza gelse sorun değil de genellikle misafirlikte bu durumla karşılaşırsın ya hani. İnsan bi düşünüyor acaba "Islak banyo terliğine çorapla basarsın" diye kim beddua etti diye. Fazla üzücü bi durum hele de çorabınız açık renklerde ise.
Misafirlikte çorabın pis olduğunu farketmek...
Böyle misafirliğe gidilecektir ki uyarılmışsındır annen tarafından. "O çorapları değiştir" demiştir annen, ama sen takmamışsındır. Misafirliğe bi gidersin ayakkabı çıkar ve hazin sonuç.
Kış ayları ise ev sahibinden terlik istemeniz mümkün aksi taktirde Allah kolaylık versin eve dönünce anneniz başınızı ağrıtır birazcık.
İETT kartınızı otobüse binip bastığınızda 'Yetersiz bakiye' uyarısı...
Otobüse binersiniz böyle kartınızı çıkarıp basarsınız ki 'Yetersiz bakiye' uyarısını bağıra bağıra söyler makinedeki ablamız. İşte o an herkes bakar ya... Bir de otobüstesinizdir. Güzel bir kız biner ve İETT kartı yoktur. E siz de bu fırsatı kaçırmamak için hemen atılıverirsiniz. Hemen kabara kabara buyrun hanımefendi diye uzatırsınız ancak karşılığında 'Yetersiz bakiye' diye bir cevap alırsınız. İşte bütün hayalleriniz suya düştü.
Kızları etkilemek için espri yaptığınızda bir kişinin bile gülmemesi...
Güzel bir kız görürsünüz veya zaten tanıdığınız bir kıza yanaşmak için kızlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanır mantığıyla bir espiri yaparsınız. Espriden sonra derin bir sessizlik olur. İşte o an yerin dibine girebilirsiniz. Üzüntünüzü paylaşıyoruz...
Motosiklet ile kızlara artistlik yapayım derken bir bakmışsınız yerdesiniz...
Tam güzel bir kız görürsünüz ve yanından geçerken hem onu etkilemek için hem de artistilik bir hareket yaparsınız ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. Üzücü sonuçla karşılaşabilirsiniz.
Kıza rezil olmayı boşver de sağlık önemli.
Mesajı yanlış kişiye göndermek...
Tam sevgilinizle romantik romantik mesajlaşırken birden bire yanlış kişiye tıklarsınız ve güm. "Ah be yer yarılsa da dibine girsem" dersiniz.
Ya da biri hakkında dedikodu yaparsınızda onun hakkında yazdıklarınızı ona gönderirsiniz ya işte "Ah bee yer yarılsa da içine girsem" dersiniz yine.
Duşa girerken bornozu almayı unutmak...
Evde tek yaşıyorsanız bu sorun değil ancak evde arkadaşlarınızla kalıyorsanız ya da misafirleriniz varsa bu büyük sorun.
Trafikte yeşil ışıkta arabayı stop ettirmek...
Tam böyle yoğun bi yerdesiniz ve uzun sürenin ardından yeşil ışık yanmış ve siz arabayı kaldıramayıp stop ettirdiniz. Arkada onlarca belki de yüzlerce arabadan size yükselen kornalar bağırmalar. İşte o an "Yer yarılsa da içine girsem" dersiniz.
En lazım olduğu zamanda paranızın bittiğini görmek...
Tam böyle yolda kalmışsınızdır, otobüse binersiniz ki bi bakarsınız paranız yok. Şoför insaflıysa iyi yoksa yandınız.
TÜRK DİZİLERİ
* Türk dizileri hangi kanalda hangi kadroyla olursa olsun temelde benzer yapı taşlarına sahip.
* Muhakkak aşırı saf aşırı iyi niyetli, tipine bakınca aşırı duygulandıran bir karakter olur.
* İlla bir çiyan serpiştirilir Türk dizilerine. Kah sarışın kah esmer olur işi gücü "bugün ne çıyanlık yapsam"dır.
* Mafyamatik oluşumlar bi kuple de olsa diziye enjekte edilir. Mafyacılıkta uzmanlaşan tek sektör dizi sektörüdür.
* Önce pakize sonra best model güzelliğine ulaşan kadın evrimleri Türk dizilerinin en temel yapı taşıdır.
* Onca zengin tanıdım şu konsepte yaşayanını görmedim dedirtecek marjinal zenginlik Türk dizilerine özel...
* Sert ama babacan erkek kahramansız Türk dizisi çeken yönetmenin vay haline!
* Hepimizin hayatının normali, aşırı entrikalı aile ilişkilerimiz olduğu için Türk dizileri hep buradan hizalanır(!)
* Hepimiz Anadolu'dan geldik kafası Türk dizilerinin birçoğunun yapı taşları arasında ve olmaya maalesef devam edecek.
TRAFİK KAZA
Bir trafik kazası ihbarı alan polisler olay yerine gelirler. Olay yerinde ağızları burunları dağılmış, kafaları kan içinde iki kazazedeyi yerde yatarken görürler. Ancak arabalarda bir çizik dahi yoktur. Polis kazazedelerden birinin yanına yaklaşıp olayın nasıl olduğunu sorar.
Temel: Hava sisli idi. Önümü cöremiyordum.
Camdan başımı çıkarmış yol çizgilerine bakarak cidiyordum. Haçan bu salak da öyle geliyormuş.
AlkışlıYorum
Bilgisayarımın tuşları tutukluk yapmaya başlayınca teknik servise bıraktım ve akşam hazır olan bilgisayarı aldım. "Tuş takımının neyi varmış?" sorusuna aldığım "Susamlar midesine oturmuş, hazımsızlık yapmış." cevabıyla, artık sabah simit çay kahvaltımı iş masamda yapmamaya karar verdim.
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- Lütfi Albayrak
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