  1. Bırakmamız gereken sevimsiz yemek klişeleri
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba

Klasik bir ‘indirim’ takipçisinin 7 tipik davranışı

Binlerce alışverişkolik kendini mağazalara doğru atacak, çılgınca alışveriş yaparak gerekli gereksiz ne varsa toplayıp götürecek yine evine! Ve her indirim döneminde olduğu gibi aldığı pek çok şeyin aslında ne kadar da gereksiz olduğunu sıcak yuvasına vardığında fark edecek. Ama iş işten geçmiş olacak tabii… Hadi gelin tam da böylesi insan tipine yakından bakalım!
• Pür telaşe, safi acele en belirgin huylarıdır.
• Gözleri inanılmaz derecede keskindir. Avlarını (yani gözlerine kestirdikleri her bir parçayı) metrelerce uzaktan seçebilme kabiliyetine sahiptirler.
• Tuttuğunu koparan cinsten insanlardır. Sakın ola ki ellerindeki bir alışveriş nesnesini kapmaya falan kalkışmayın, üzerler.
• Denemeden almak diğer belirgin huylarındandır. "Olursa olur, olmazsa giyecek biri bulunur" şeklinde.
• Kasa kenarına dizilmiş birkaç parça ürün özellikle ilgi alanlarına girer ve son dakika golü olarak sepete girerler.
• Son derece kararlı insanlardır. Eğer bir şeyi alacaklarsa önlerinde kimse duramaz.
• Ve söz konusu 'İndirim' ise Fizan'a kadar yolları vardır, hiç üşenmezler.



ALT-ÜST
Temel ile Dursun kamp yapmak için birlikte Afrika'ya gitmişler. Uzun uzun uğraşmalarına rağmen çadırı bir türlü kuramamışlar. Hayvanların saldırabileceğini düşünerek en iyisi bu geceyi ağaçta yatarak geçirelim demişler.
Dursun ağacın üst tarafına, Temel'de alt tarafına yatmış. Aradan bir süre geçmiş, yerliler ağacın üstündeki Temel ve Dursun'u görünce sinirlenmişler. Kararlaştırıp ağacın altındaki Temel'i dövmüşler.
Ertesi gün olmuş, Temel ve Dursun yine ağaçta yatmışlar. Bu sefer Temel dayaktan korktuğu için üstte yatmak istemiş. Gece olmuş, yerliler yine gelmişler. Bakmışlar bizimkiler hala gitmemiş, bunları tekrar dövelim demişler. Bir tanesi araya girmiş ve öneride bulunmuş; dün alttakini dövdük, bu seferde üsttekini dövelim bari. :)

AlkışlıYorum
Küçükken çirkin diye dalga geçtiğimiz kız arkadaşımız estetik cerrah, altına işiyor diye bütün mahalle alay ettiğimiz arkadaşımız beyin cerrahı, etrafında dönüp ''Şiiişkooo'' diye dalga geçtiğimiz arkadaşımız diyetisyen, bisiklet sürmeyi bile bilmeyen bir diğer arkadaşımız ise makine mühendisi olmuş. Ben mi? Benimle maalesef hiç dalga geçmediler.



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