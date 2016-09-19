Bayram dönüşü ‘Güzel evim!’ dedirten detaylar
* Evinizde en rahat koltuk, en güzel köşe sizin iken başka bir yerde bir köşeye sıkışmak zorunda kalabilirsiniz.
* Başka bir evde buzdolabını istediğiniz zaman açıp kapamanız pek hoş karşılanmayabilir. Sadece suyunu al ve kapağı kapat.
* Kumanda sizde değildir ve yerel kanalları izleyen enişteniz sabrınızı sınamaktadır.
* Telefonun ve bilgisayarın için boş priz bulmak kolay olmayabilir.
* Gittiğiniz yerler ya sıcaktır, ya sivrisinekleri fazladır. Ya da hoşlanmadığınız herhangi bir durum illa ki olacaktır.
* Başka bir evde alınan duşta ya şofbenin sıcaklığı tutturulamaz ya da su istenildiği gibi akmaz.
* Başkasının havlularıyla içli dışlı olasınız gelmez.
* Yemekler istediğin gibi yapılmıyor olabilir.
* Düzensiz yemek midenizi alt üst eder.
* Size verilen yatak pek rahat değildir. Rahat olsa bile yastık sertliği ve yüksekliği alıştığınız gibi değildir.
* Sizi sarmayan akraba muhabbetleri son günde bunaltır hale gelmiştir.
* Nihayet dönüş günü geldiğinde yorgunluk hat safhada olur. Arabadan eve eşyaları taşımak şarjımızın son damlalarını kullanmak sayılabilir.
* Son eşyanın da eve bırakılmasıyla birlikte kapıdan girilir girilmez evde yaşayacağımız rahatlıklar film şeridi gibi gözümüzün önünden geçer. Ve o cümle önce anneden duyulur: "İnsanın evi gibisi yok!"
* İlk önce çoraplar çıkarılır, rahatlama hissi yakalanır.
* Kapılar, pencereler açılır ve hemen temiz hava içe çekilir. Dışarıdan gelen mahallenizin seslerini bile özlediğinizi anlarsınız.
* Hemen ardından buz gibi soğuk su içilir. Eve gelir gelmez içtiğiniz buz gibi suyun içinizdeki yolculuğunu hissedebilirsiniz. Siz suyu katarken "Bana da katar mısın?" cümlesini birkaç kez duyarsınız.
* Üst baş değiştirilir. Kıyafetleri çıkarma anında epey bir hızlı olabilirsiniz.
* Sıra duşa gelir. Kendi evinizde aldığınız serin bir duş hiç bu kadar etkili olmaz.
* Duştan sonraki o rahatlama hissi her zamankine benzemez.
* Yemek hazırlayacak vakit bile yoktur.
* Genellikle atıştırmalık yenir. Ama onun tadı bile bir başka gelecektir.
* "İşte bunu seviyorum." diyesiniz gelir.
* Artık doyasıya kaykıla kaykıla takılabilirsiniz.
* Tatlı bir yorgunlukla birlikte göz kapakları kapanmaya başlar, kendinizi uykuya teslim edersiniz.
NOT: Ertesi sabah işbaşı yapıldığındaysa tatil hasreti yeniden yükleme moduna geçer.
onedio.com
DÜŞMEK
Delinin biri yataktan düşmüş.
Kalkmış yerine yatmış.
10 dakika sonra tekrar düşmüş:
''İyi ki az önce kalkmışım, yoksa üstüme düşecektim.''
AMERİKA
Öğretmeni Temel'e sorar:
- Söyle bakalım Temel. Amerika'da saatler Avrupa'ya göre neden 5 saat geridir?
Temel cevabı bilmese de yine hazır cevaplılığını konuşturur:
- Amerika daha geç keşfedildi da ondan öğretmenum.
AlkışlıYorum
İlişkiler üzerine az ve öz nasihatler veren babacığım, beni üzgün görünce dayanamıyor ve diyor ki: "Kızım ben sana hiç balık tutmayı öğretmedim mi?
Oltayı atacaksın, öyle beklemeyeceksin, arada hareket ettireceksin. Balık ilgi gösterince oltaya asılmayacaksın, kaçar.
Yavaş yavaş çekeceksin, iyice oltaya gelince oyalanmayacaksın, çıkarıp kovaya atacaksın." Biz anladık mesajı değil mi
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- Lütfi Albayrak
- Bayram dönüşü ‘Güzel evim!’ dedirten detaylar
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