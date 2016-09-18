Kadınların tatil hazırlığı çilesi
* Hem ucuz, hem konforlu hem de denize yakın konaklanacak yeri ayarlamak kadınların işi. Erkekler bu işlerden pek anlamıyor. Çünkü detaycılık bunu gerektirir.
* Zurnanın zırt dediği yerde diyete başlamak da olmazsa olmazlarından. Tatil demek, rejime başlamak demek! Bazen mucizeler şart ya!
* Geçen yaz giydiğiniz kıyafetlere sığmaya çalışmak ise genelde kimse yokken yaptığınız deneylerden. Aniden gelen sinir krizleri...
* Ve her zamanki gibi "Giyecek hiçbi şeyim yok" deyip 326. bikini ve plaj kıyafeti alış verişine çıkmanız da kaçınılmaz. "Ama bu onun mavisi ya... O resmen lacivertti..."
* İşin en sıkıntılı kısmı da epilasyon tarihini ayarlamak. Tatil öncesi en büyük streslerden biri! Öyle bir denk gelecek ki ne malum hastalığı var, ne de tatilin 3. gününde çıkmaya başlayacak...
* Tabi daha bu işin manikürü var, pedikürü var... Bunlar olmadan olmuyor. İlk gün çıkmaya başlayan ojenin sonu gelebilir mi lütfen???
*Güneşlenmeden önce hamama gidip bir güzel keseleri de hazırlıkların arasında. Hepsi yapmasa bile yapanların sayısı pek az değil.
* Doğru güneş kremini bulana kadar bi tur daha alış veriş yapmak o kadar sıradan ki... Çünkü iyi olanlar çok pahalı, dandik olanlar da çok dandik.
* Tatilde gidilecek, gezilecek yerleri keşfetmek tahmin edin bakalım kimin işi? Doğru bildiniz!
* Bu arada evde olmadığımız için buzdolabını bir güzel temizlemek, çürüyecek şeyleri atmak ata sporlarından birisidir. Tatil dönüşü kötü sürpriz yaşamak istememek ve azimle her şeyi atmak...
* Tabi bi de bavul öncesi çamaşır yıkama aşaması var. Sadece kendisininkiler olsa yine iyi! Yüklenin evin hanımına :(
* Unutulan en büyük detay plaj terliği. Hadi yürü tekrar alış verişe... Geçen senekinin yıpranmış olduğunu en son dakikada hatırlayanlar burada toplanıyor.
* Otobüs, uçak biletinin toplandığı en yetkili merci biziz. Unutmamak için kafayı yiyene kadar tekrar tekrar kontrol ederler. Herkes kendi biletine sahip çıksın bundan sonra!
SİGORTA
Dursun, Temel'i çok sevinçli görünce dayanamamış,
- Ne oldi Temel çok sevinçlisun...
- Yahu arabaya sigorta yapturdum bir gün sonra araba kaza yapti..
- Eee..
- Eve sigorta yapturdum bir gün sonra evum yandi.
- Ula herşeyun gitmiş da niye sevineyisun..
- He he.. Bugün da Fadime yi sigortali yapturdum
DOMATES
Temel'le Dursun konuşuyorlardı. Dursun Temel'in başındaki şişliği görünce merak edip sordu:
-Temel o başindaki şişluk nedu?
-Fadime kafama domates atti...
-Uyy domates kafa mi şişirur ula?
-Konservesi şişiriyi uşağum.
AlkışlıYorum
Öğrencimin çantasına, ailesine iletmesi için "Sayın Veli" diyerek eksik olan birkaç okul malzemesini yazarak evine gönderdim. Ertesi gün öğrencim koşarak yanıma geldi, elindeki kağıdı babasının yazdığını söyledi. Cevap mı? "Sayın hocam, eksik olan eşylar kızımın çantasındadır. Bir de benim adım Veli değil, Hüseyin!"
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların tatil hazırlığı çilesi
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