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Kadir Tuna Kadir Tuna
  • 15 Kasım 2016, Salı

Kredi masrafları krediye engel

Son açıklanan veriler, düşen faizlere rağmen ihtiyaç kredisi kullanımının neden hızlı artmadığı sorusunu akla getiriyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin son verilerine göre, Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler Eylül 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 trilyon 925 milyar TL'ye ulaşmış. Bireysel kredilerdeki artışta en büyük pay sahibi, konut kredileri oldu. Konut piyasasında alımlarda yüzde 1 faiz oranı psikolojik sınır olarak kabul edilir. Kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesinin konut kredisi kullanımına olumlu yansıdığı görülüyor. Eylül itibarıyla, bireysel kredilerin yüzde 37.5'ini konut kredileri, yüzde 37.3'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18.4'ünü kredi kartları ve yüzde 6.9'unu taşıt kredileri oluşturuyor. Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payının Eylül 2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan azalarak yüzde 22.6 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bireysel kredilerin toplam kredilere oranı, 2015 yılı sonunda yüzde 23.3'e yükseldikten sonra, 2016'nın Mart, Ağustos ve Eylül dönemlerinde bu seviyenin altında kaldı. Bu verilerde dikkat çeken birkaç önemli nokta var. Bireysel kredilerde kullanımdaki artış hızının daha yüksek olması beklenebilirdi. Bunun birinci nedeni, bireysel kredi faizlerinde indirimin hız kazandığı dönem Ekim ve içinde bulunduğumuz ay oldu. Son 3 aylık dönemde faizlerin kredi kullanım oranlarına yansıması daha net görülecektir. İkinci önemli neden, mevduat faizlerinin yüksek olmasının kredi maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi. Bankaların son 1 yıllık dönemde fon toplamak için girdikleri mevduat faizi yarışı, fonlama maliyetlerini yükseltiyordu. Mevduat faizlerinde düşüş, Ekim ve Kasım'da hızlanmaya başladı. Kredi kullanımının önündeki diğer büyük engellerin başında kredi masrafları geliyor. Bankadan 48 ay vadeli, 50.000 TL, yüzde 1.14 faiz oranıyla kullanılan kredi için 18.529,12 TL faiz ödeniyor. Ayrıca kredi tutarının binde 5'i kadar tahsis ücreti ve kredinin her bir yıl vadesi için ortalama 150 TL sigorta primi ödemek gerekiyor. Kredi tahsis ücreti için ödenecek 250 TL ve 600 TL sigorta primi ile birlikte böyle bir kredinin asgari masrafı 850 TL'yi buluyor. 50.000 TL kredi için elinize geçecek net tutar 49.150 TL olurken, bankaya anaparanın üzerine ödenecek tutar 19.379 TL'ye ulaşıyor.
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