Sow’a devam
MAÇIN EN iYiSi SOW
3 gol attı, geceye damga vurdu. Maçın adımıydı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ AHMET İLHAN
Rakibi bozan deparlarını hiç görmedik.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Sow’a devam
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kilidi Stoch açtı 25 Kasım 2016, Cuma Avrupa Ligi'nde kağıt üzerindeki en kolay rakip olan Zorya ile Saracoğlu'nda oynanacak maç birkaç sıkıntıyı barındırıyordu....
- Gelenek bozulmadı 21 Kasım 2016, Pazartesi Kadıköy'deki muhteşem taraftarı önünde 17 yıllık gelenek bozulmadı ve Fenerbahçe yine Galatasaray'ı puansız gönderdi....
- Zaferin anahtarı Van Persie 17 Kasım 2016, Perşembe İyiye giden bir Fenerbahçe ve fiziksel durumu üst seviyede bir Van Persie var. Psikilojik faktörü de eklersek Fenerbahçe...
- Kilidi Yunus açtı 13 Kasım 2016, Pazar Dün akşam yine saha içinden çok saha dışını konuştuğumuz bir milli maç oynadık. Belki 3 puanı garanti gördüğümüzden...
- Tam yol ileri 07 Kasım 2016, Pazartesi Maçın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren Perşembe akşamki Manchester United karşılaşmasının takımı ne kadar...