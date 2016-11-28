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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi

Sow’a devam

Fenerbahçe'nin yoğun maç trafiğinde Rizespor'un ligde bulunduğu konumu da düşünürsek dün akşamki karşılaşma Sarı-Lacivertli takım için zor bir 90 dakika olarak görülüyordu. Daha oyunun başlarında 17. dakikada Rizespor'un golü gelince de Fenerbahçeli taraftarlar "Acaba takılacak mıyız" diye endişeye kapılmışlardır. Fakat golün hemen ardından Fenerbahçe'nin vitesi artırması ve iki oyuncunun olağanüstü performansı Fenerbahçe adına geceyi rahatlattı. Ve sonraki bölümler Fenerbahçe için çok kolay geçti. Bu iki oyuncudan biri Mehmet Topal'dı. İnanılmaz oynadı. İşler kötü giderken ilk golde Aatıf'ı topla buluşturdu. Ve onun asistinde Fenerbahçe Sow'la beraberliği yakaladı. İkinci golden önce tam Rizespor atağa çıkacakken topu kapması ve Sow'a verdiği pas tek kelimeyle müthişti. Ve galibiyette çok önemli bir rol oynadı. İkinci isim de tabi ki Moussa Sow... Öyle bir gol attı ki hani diyoruz ya "Bu golü Moussa'dan başka kimse atamaz" diye. Attığı ikinci gol kesinlikle bu cinstendi. İlk 45 dakikada hat trick yaparak gecenin kahramanı oldu. Alper'in, Aatıf'ın ve Souza'nın performansları da yine aynı şekilde son derece iyiydi. Artık bu maç geride kaldı. Ve şimdiden Beşiktaş derbisi konuşulmaya başlandı. Kolay gol yemeyen, bırakın gol yememeyi rakibe doğru dürüst pozisyon bile vermeyen Fenerbahçe artık forvetlerinin de kendisine gelmesiyle ofansif yönden son derece etkili bir takım haline geldi. 7'de 7 yapan Fenerbahçe, bu haliyle ligin namağlup takımı Beşiktaş'ı da puansız göndermeye çok yakın.

MAÇIN EN iYiSi SOW
3 gol attı, geceye damga vurdu. Maçın adımıydı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AHMET İLHAN
Rakibi bozan deparlarını hiç görmedik.

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