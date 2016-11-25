Kilidi Stoch açtı
Dolayısıyla bu maç hafife alınabilinirdi.
Zaten taraftar sayısına baktığımızda da seyircinin de bu maçı önemsemediğine şahit olduk. Rakibin de az gol yiyen bir takım olması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyordu.
Advocaat'ın fazla rotasyon yapmadan çıkarttığı 11 ilk 45 dakikayı keyifsiz geçirdi. Hücumda etkili olamazken kendi kalesinde de net olmasa da rakibin etkili olabileceği pozisyonları verdi. Her halde devre arasında Advocaat oyuncularını tempolarından dolayı uyarmış olmalı ki ikinci yarıda çok daha iyi oynayan bir F.Bahçe izledik. Stoch'un oyuna girmesi ve attığı müthiş gol kilidi açarken Kjaer'in kafası 3 puana uzanmaya yetti.
Bu maçtaki en dikkat çekici olay haftalardır ilk 11'de şans bulan Emenike'nin bu şansı da elinin tersiyle itmesi oldu. Sahada kaldığı ilk 45 dakika boyunca yine olumsuz bir futbol ortaya koydu.
Böyle giderse Emenike'nin bırakın 11'i ilk 18'e bile girmekte zorlanacağını söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki oyuncular Stoch'un gelmesiyle birlikte oldukça iyi durumdalar.
Bunlara bir de Fernandao'nun katılacağını düşünürsek özellikle ligde Emenike 18 dışında kalırsa kabahati sadece kendinde arasın.
Sonuçta üst üste 6'ıncı galibiyet geldi. Ve Fenerbahçe'deki iyi gidiş devam ediyor.
MAÇIN EN iYiSi STOCH
Uzun zaman sonra bulduğu şansı değerlendirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMENİKE
Beden dili ve oynuyla negatif bir tablo çizdi.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kilidi Stoch açtı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gelenek bozulmadı 21 Kasım 2016, Pazartesi Kadıköy'deki muhteşem taraftarı önünde 17 yıllık gelenek bozulmadı ve Fenerbahçe yine Galatasaray'ı puansız gönderdi....
- Zaferin anahtarı Van Persie 17 Kasım 2016, Perşembe İyiye giden bir Fenerbahçe ve fiziksel durumu üst seviyede bir Van Persie var. Psikilojik faktörü de eklersek Fenerbahçe...
- Kilidi Yunus açtı 13 Kasım 2016, Pazar Dün akşam yine saha içinden çok saha dışını konuştuğumuz bir milli maç oynadık. Belki 3 puanı garanti gördüğümüzden...
- Tam yol ileri 07 Kasım 2016, Pazartesi Maçın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren Perşembe akşamki Manchester United karşılaşmasının takımı ne kadar...
- Yine tarih yazdılar 04 Kasım 2016, Cuma Dün akşam olabilecek en iyi senaryo ile başladı maç. Daha ilk atağımızda Hasan Ali'nin ortasına Moussa Sow öylesine...