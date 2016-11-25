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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 25 Kasım 2016, Cuma

Kilidi Stoch açtı

Avrupa Ligi'nde kağıt üzerindeki en kolay rakip olan Zorya ile Saracoğlu'nda oynanacak maç birkaç sıkıntıyı barındırıyordu. Birincisi Galatasaray derbisinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra ismi zayıf bir takım ile oynamak oyuncuları motive etmekte sıkıntı çıkartabilirdi. Bundan önceki Avrupa Ligi maçının Manchester ile olduğunu düşünersek Saracoğlu'nda oynanan son iki rakip son derece önemliydi.
Dolayısıyla bu maç hafife alınabilinirdi.
Zaten taraftar sayısına baktığımızda da seyircinin de bu maçı önemsemediğine şahit olduk. Rakibin de az gol yiyen bir takım olması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyordu.
Advocaat'ın fazla rotasyon yapmadan çıkarttığı 11 ilk 45 dakikayı keyifsiz geçirdi. Hücumda etkili olamazken kendi kalesinde de net olmasa da rakibin etkili olabileceği pozisyonları verdi. Her halde devre arasında Advocaat oyuncularını tempolarından dolayı uyarmış olmalı ki ikinci yarıda çok daha iyi oynayan bir F.Bahçe izledik. Stoch'un oyuna girmesi ve attığı müthiş gol kilidi açarken Kjaer'in kafası 3 puana uzanmaya yetti.
Bu maçtaki en dikkat çekici olay haftalardır ilk 11'de şans bulan Emenike'nin bu şansı da elinin tersiyle itmesi oldu. Sahada kaldığı ilk 45 dakika boyunca yine olumsuz bir futbol ortaya koydu.
Böyle giderse Emenike'nin bırakın 11'i ilk 18'e bile girmekte zorlanacağını söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki oyuncular Stoch'un gelmesiyle birlikte oldukça iyi durumdalar.
Bunlara bir de Fernandao'nun katılacağını düşünürsek özellikle ligde Emenike 18 dışında kalırsa kabahati sadece kendinde arasın.
Sonuçta üst üste 6'ıncı galibiyet geldi. Ve Fenerbahçe'deki iyi gidiş devam ediyor.

MAÇIN EN iYiSi STOCH
Uzun zaman sonra bulduğu şansı değerlendirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMENİKE
Beden dili ve oynuyla negatif bir tablo çizdi.
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