Yol Durumu
  1. Zaferin anahtarı Van Persie
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi

Gelenek bozulmadı

Kadıköy'deki muhteşem taraftarı önünde 17 yıllık gelenek bozulmadı ve Fenerbahçe yine Galatasaray'ı puansız gönderdi. Maçın başından sonuna kadar oyun olarak da pozisyon zenginliği olarak da sahanın hakimi ve maçı hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de Lens ve Mehmet Topal'ın eksikliği acaba nasıl kapatılacak diye Fenerbahçe taraftarı endişe ederken yokluğu açıkçası hiç aranmadı. Özellikle Van Persie liderliğinde son derece doğru ve iyi oynayan Fenerbahçeli oyuncular üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Galatasaray'ı maç boyunca bir tek gol pozisyonuna dahi girememesi her halde Sarı-Kırmızılı taraftarları mağlubiyet kadar üzmüştür. Fenerbahçe'ye karşı zaten 17 yıldır galibiyetleri yok. Ama oyun olarak da bu kadar etkisiz kaldıkları çok fazla maç hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de ise zaten kötü oynayan oyuncu yoktu. Ama Van Persie'nin performansı ve attığı goller Hollandalı'yı gecenin yıldızı yaparken Şener'in hem Bruma'yı etkisiz hale getirip hem ilk golde yaptığı asist onu da gecenin en başarılıları arasına soktu. Aynı şekilde Alper ve Moussa Sow da arkadaşlarına göre daha çok öne çıkan isimler oldular. İki eksik Lens ve Mehmet Topal, Emenike, Ozan ve Aatıf gibi 5 önemli oyuncusu olmayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu kadar kolay yenebiliyorsa Sarı-Kırmızılılar'ın kadro kalitesini gözden geçirmesi gerek. Sonuçta çok kötü başlayan sezon Hollandalı hocanın elinin değmesiyle çok güzel günlere doğru gidiyor.

MAÇIN EN iYiSi VAN PERSİE
Van Persie dünkü maçın yıldız ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Hollandalı yıldız hiç bir varlık gösteremedi.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar