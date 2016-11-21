Gelenek bozulmadı
MAÇIN EN iYiSi VAN PERSİE
Van Persie dünkü maçın yıldız ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Hollandalı yıldız hiç bir varlık gösteremedi.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
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