Zaferin anahtarı Van Persie

İyiye giden bir Fenerbahçe ve fiziksel durumu üst seviyede bir Van Persie var. Psikilojik faktörü de eklersek Fenerbahçe bu maçın favorisidir. Ama Topal ve Lens'in yerine oynayanların da performansı çok önemli.



Pazar gecesi müthiş bir derbi bizleri bekliyor. Stres ve mücadele dolu bir 90 dakika olacak. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikada presle maça başlamasını ve erken gol bulmaya çalışmasını bekliyorum ama yüksek pas yüzdesine sahip Galatasaray'a karşı maçın genelinde topun arkasına geçerek pas yollarını kapatmaya çalışacaklarını söyleyebilirim. Galatasaray'ın ise topa sahip olmaya çalışacağını ve bu şekilde kontrolü elinde tutmaya çalışacağını tahmin ediyorum. İlk golden sonra yeni taktikler de gelişecektir.



Pazar gecesi nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Hangi takımı galibiyete daha yakın görüyorsunuz?

Fenerbahçe'yi galibiyete yakın buluyorum. İki takımın son form durumlarına baktığımızda yükselişte olan Fenerbahçe, buna karşın da eleştirilen bir Galatasaray var. Amu bu maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu ne oyuncularının form durumu ne de Advocaat'ın tecrübesi olacak. Bu maçtaki en büyük koz 12 numaranın tribünlere geri dönecek olması. Kadıköy'deki müthiş atmosfer, Galatasaray'a 90 dakika ekstra baskı yapacaktır. Bir de Fenerbahçe'nin yakın zamanda Manchester United galibiyeti var. Bu galibiyet kötü başlanan ligde Sarı- Lacivertli futbolculara çok büyük bir özgüven getirdi. "Mücadele ettiğimiz her maçı kazanırız" düşüncesi Fenerli futbolcuların adeta beynine kazınmış durumda.



İki takımın eksileri ve artıları nelerdir. Bu eksiklikler maçın sonucuna ne derecede etki edebilir?

Fenerbahçe'nin eksileri Mehmet Topal ve Lens gibi çok önemli iki oyuncusunun olmaması. Biri takımın bel kemiği, diğeri de hücumdaki en büyük kozu. Dolayısıyla bu iki ismin yerine oynayacak olan oyuncuların performansı belirleyici olacaktır. Fenerbahçe'nin artıları ise ilki Van Persie'nin geldiği günden bugüne fiziksel olarak en formda zamanı olması. Hollandalı yıldız bu maçta patlama yapabilir. Hemen arkasında oynayacak Aatıf da son iki maçta çok önemli bir oyuncu olduğunu bizlere gösterdi. Onun da performansı sonuca etki edecektir. Galatasaray'da Bruma, Tolga ve Muslera hariç şu anda formda oyuncusu yok. Bu da Riekerink'i en çok düşündüren konu olsa gerek. Ama Galatasaray da kazanmayı çok isteyecektir.



Fenerbahçe 17 yıldır Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmiyor. Bu psikolojik faktör pazar günü de etkili olur mu?

Fenerbahçe oyuncuları da taraftarı da sonuçtan son derece emin! Bu rahatlık olumlu yönde takıma yansıyacaktır. Nasıl olsa kazanırız değil, "Biz iyi takımız ve bu maçı kazanbiliriz" düşencesi Fenerbahçe'ye istediği sonucu getirecektir. Fenerbahçe öne geçtiğinde 17 yıldır kazanamama psikolojisi daha kuvvetli hale gelebiliyor. Berabere giden maçlarda da bu etki oluyor. Galatasaray bu durumda kontradan gol yiyebiliyor. Fenerbahçe'nin Kuyt'ın golüyle kazandığı maç buna örnek olabilir. Psikolojik etki devam eder. Galatasaray bu psikolojik etkiyi kırarak kazanmak zorunda. Galatasaray birçok maçta Kadıköy'de hücumu düşündü. Yine öyle olacak mı yoksa kontrollü mü olacaklar bunu pazar gecesi göreceğiz.



Pazar gecesi oynanacak derbide her iki takımda da kimler ön plana çıkar. Maçın kaderine kimler etki eder?

Fenerbahçe'de Van Persie, Aatıf ve Volkan Şen öne çıkan isimler olabilir. Gerçekten bu üçlü iyi gününde olursa Fenerbahçe'nin kazanması çok kolaylaşır. Herkesin gözü Van Persie'de. Ama en az bu üç futbolcu kadar Mehmet Topal ve Jeremain Lens'in yerine oynayacak oyuncular etki edebilir. Galatasaray'da kesinlikle Bruma'nın performansı çok önemli. Toplu ve topsuz süratli bir futbolcu. Çok kolay adam eksiltebiliyor ve ayakları da topa hakim. Fenerbahçe'nin Bruma'yı kademeli olarak savunacağını tahmin etmek güç değil. Eğer Galatasaray savunmasında Serdar Aziz oynayacaksa onun de performansı çok önemli. Çünkü ne durumda olduğu soru işareti. İyi bir Serdar Aziz,s Galatasaray defansına güç katar.



HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMADI

Fenerbahçe'ye geldikten sonra bir türlü beklenen performansı gösteremeyen RVP, son haftalarda ciddi bir çıkmış yakaladı. Sakatlığı atlattı ve fiziksel olarak Fenerbahçe'deki en güçlü dönemi yaşıyor ve fit durumda. Yerden ve havadan etkili olması ve Galatasaray'ın da yüksek toplarda sıkıntı yaşaması onu daha da kilit hale getiriyor. Maçın yıldızı olmabileceğini söylemek kehanet olmaz.