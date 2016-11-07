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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi

Tam yol ileri

Maçın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren Perşembe akşamki Manchester United karşılaşmasının takımı ne kadar yorduğunu gördük. Fenerbahçeli oyuncular büyük efor sarfettikleri Perşembe akşamının izlerini taşıyorlardı. Bu yüzden de son haftlaarda alıştığımız tempoyu ve baskıyı göremedik. Fenerbahçe'yi taşıyan isimlerin başında gelen Lens ve Volkan ilk devre boyunca çok etkisiz kaldılar. Manchester'a karşı oynamayan Aatıf ve Van Persie'nin işbirliğiyle gelen gol Fenerbahçe'yi rahatlattı. Zaten şanssız sakatlığına kadar Van Persie takımın en diri oyuncusu olarak görülüyordu. Aynı şekilde Aatıf da maç boyunca Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olurken "Ben bu takımda her zaman formayı zorlarım" der gibiydi. Galatasaray derbisinden önce Akhisar'a karşı alınan bu galibiyet son derece önemli. Ama Fenerbahçe'nin Mehmet Topal'ı kaybetmesi de bir o kadar da dezavantaj oldu. İkinci yarıda Emenike'nin oyuna girmesi Lens'i iyi kontrol eden Ömer Bayram'ın defansif görevini biraz ihmal etmesiyle Fenerbahçe önce ikinci golü sonra da kaleci Fatih'in futbol sahalarında ender görülecek hatasıyla 3. golü buldu. Bu kritik maç fazla hırpalanmadan kazanıldı ve artık Fenerbahçe takımı büyük derbiye hazır. Israrla şunu söylüyorduk. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi oyunculardan kurulu. Ve bu takım ilerleyen haftalarda zirveyi zorlayacaktır. Nasıl başladığınız değil. Nasıl bitirdiğiniz önemlidir.

MAÇIN EN iYiSi AATIF
Bir gol ve bir asistle oynadı. Çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RODALLEGA
Hem panaltıyı kaçırdı. Hem de etkisizdi.
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