Tam yol ileri

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MAÇIN EN iYiSi AATIF
Bir gol ve bir asistle oynadı. Çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RODALLEGA
Hem panaltıyı kaçırdı. Hem de etkisizdi.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
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