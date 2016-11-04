  1. Kadıköy’de gol şov
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Kasım 2016, Cuma

Yine tarih yazdılar

Dün akşam olabilecek en iyi senaryo ile başladı maç.
Daha ilk atağımızda Hasan Ali'nin ortasına Moussa Sow öylesine inanılmaz bir vuruşla golü yaptı ki anlatmaya inanın kelimeler yetmez.
Bundan 50 yıl sonra dahi Fenerbahçe taraftarı bu muhteşem golü hatırlayacaktır. Daha 2. dakikada takım 1-0 öne geçince Mourinho'nun tabiriyle otobüsü ceza alanı önüne park ettik. Ve rakip Manchester bu bölgede karşıladık. İlk devre boyunca topla çok fazla oynayan taraf Manchester olsa da kalemizde pozisyon vermedik. Bu bölümde Fenerbahçe'nin yaptığı takım savunması tek kelimeyle muhteşemdi.
Pogba'nın sakatlanıp çıkıp İbrahimovic'in oyuna girmesi bizi biraz ürkütse de Manchester'ın İsveçli yıldızını sahada sadece Fenerbahçeli oyuncularla didişirken görebildik.

DERS VERDİLER
2. yarıya Mata ile başlayan ilerleyen dakikalarda son hücum kozu olan Mkhitaryan'ı da oyuna soktu. Ve maçı kazanmayı ne kadar istediğini bize gösterdi. Ama Lens'in harika frikik golü onların inancını kırarken Fenerbahçe'nin özgüveni ni tavan yaptırdı.
Volkan'ın yerine oyuna giren Emenike eğer biraz becerikli ve şanslı olsaydı rahatlıkla hat trick yapıp gecenin kahramanı olabilirdi.
Sonuçta daha bir iki hafta öncesine kadar kötü ruhsuz ve becereksiz diye nitelendirilen Fenerbahçeli oyuncular herkese bir ders vererek ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu gösterdiler.

MAÇIN EN iYiSi BÜTÜN TAKIM
Bütün takım çok muhteşem oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ POGBA
M.United'ın en kötü oyuncusu Pogpa'ydı.
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