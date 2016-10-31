Kadıköy’de gol şov
Konya'nın ardından ligin iyi takımlarından Karabükspor'a karşı alınan bu galibiyet oyuncuların özgüvenini ve moralini şüphesiz artıracaktır.
Fenerbahçe'ye geçmeden evvel Karabükspor teknik direktörü Tudor ve oyuncularını oyun anlayışları ve ortaya koyduğu futbol için tebrik etmek istiyorum. Son zamanlarda bu kadar korkmadan ve kendine inanarak Kadıköy'e maçı kazanmaya gelmiş bir Anadolu takımı seyretmemiştik. Eğer Ceyhun Gülselam amatörce sahadan kendini attırmasaydı Fenerbahçe'yi çok daha fazla zorlayabilirlerdi.
Hazır Ceyhun demişken itirazdan sarı kart görmüş bir oyuncu 10 dakika sonra o faulü yapmaz. Amatörce kendini attırarak takımının mağlubiyetinde başrol oynadı. Fırat Aydınus'un kırmızı kart kararı doğruydu.
Yine gecenin çok tartışılan pozisyonunda Skulason'un Mehmet Topal'a yaptığı hareket de penaltıydı.
Bu iki kritik pozisyonda Fırat Aydınus doğru kararlar verdi.
Advocaat'ın Volkan Şen ve Aatıf'la maça başlaması son derece doğru teknik tercihlerdi. Kanatta Volkan'ın adam eksiltme özelliği forvet arkasında da Aatıf'ın kısa alandaki becerisinden faydalanmak isteyen Advocaat bu iki oyuncudan istediği verimi aldı. Aatıf'ın gol atması özellikle önemliydi. Çünkü bu gol onun kendine gelmesini ve moral bulmasını sağlayacaktır.
İlerleyen haftalarda daha iyi bir Aatıf seyredebiliriz. Van Persie'deki yükseliş devam ediyor. Fizik olarak hazır duruma gelen Hollandalı yıldız bundan sonraki maçlarda gollerini artırarak devam edecektir. Fenerbahçe üst üste iki maçı kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmaya başladı. Akhisar maçından alınacak bir galibiyet taraftarı da havaya sokacaktır.
Saracoğlu tribünlerini bu şekilde görmek beni üzüyor. Bu takımın 12 numaraya çok ihtiyacı var.
MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
2 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüyor.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CEYHUN
Karabüklü oyuncu skorun baş sorumlusu.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kadıköy’de gol şov
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