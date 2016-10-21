  1. Kadıköy’de şok
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 21 Ekim 2016, Cuma

Çöküş

Fenerbahçe adına kötü gidişatı durdurmak ve taraftarla barışmak adına önemli bir fırsattı Old Trafford'daki Manchester maçı. Maalesef oyun olarak da skor olarak da istediğimizi alamadık. Ve Fenerbahçe'deki krizin artarak devam ettiğine şahit olduk. Old Trafford'daki Fenerbahçe taraftarı maç içinde sürekli "Yönetim İstifa" diye bağırdı.
Bu da bize pazartesi oynanacak Konyaspor maçının Fenerbahçe adına sezonun en önemli maçı olacağının ip uçlarını verdi.
Maçla ilgili konuşulacak çok fazla bir şey yok. İlk 30 dakikası son derece temposuz ve sıkıcı devam eden mücadelede bir anlık hatalar sonucu üst üste gelen iki penaltı golü Fenerbahçe'nin oyundan kopmasına sebep oldu.
Zaten çok az olan özgüvenleri bu iki golle tamamen bitti. Maç 34. dakikada aslında bitmiş oldu.
Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı bir takım olamamaları. Sahaya bastığın zaman hep bireysel olarak birşeyler yapmaya çalışan oyuncuları görüyorum. Ama futbol adı üzerinde bir takım oyunu. Takım olamadığınız zaman kompakt olarak hareket edemediğiniz zaman ne kadar cabalarsanız çabalayın sonuç elde edemezsiniz.
Bireysel oyuncu performansı olarak bir şeyler söylemek istemiyorum.
Sadece Kjaer'deki düşüşü anlamakta güçlük çektiğimi ifade etmeliyim. Geçen sezonun en başarılı oyuncularından Kjaer, bu sene adeta dökülüyor.
Bir an evvel kendine gelmesi ya da kulübenin yolunu tutması gerekiyor.
Sonuçta Fenerbahçe bir dünya devine kaybetti.
Ama mağlubiyetten çok bu kadar etkisiz kalması tepki topladı.

MAÇIN EN iYiSi POGBA
İlk yarıda sahada adeta resital sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KJAER
Maçın kötüsüydü. Zaten bu sezon da kötü.
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