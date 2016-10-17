İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi

Kadıköy’de şok

Maçın değerlendirmesine geçmeden evvel önce yiğidin hakkını yiğide teslim edelim. O isim de tahmin edeceğiniz gibi Mehmet Topal. Her zaman olduğu gibi dün akşam da sahada en çok mücadele eden en çok isteyen ve en iyi oynayan Fenerbahçeli isimdi. İnsan Mehmet Topal'ın bu durumunu görünce diğerleri neden onu örnek almıyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Keşke Mehmet Topal profesyonelliğinde birkaç oyuncu olsa Fenerbahçe ligi güle oynayan şampiyon bitirebilir. Gelelim maça... Birçok futbol yorumcusunun burun kıvırdığı Ozan Tufan yoktu... Bu durumda Advocaat, orta sahayı iki kişiye emanet edip önlerine Van Persie'yi koydu.
Ve gördük ki, bu sistem F.Bahçe'de çok doğru işlemiyor.
Emenike oyundan çıkıncaya kadar Van Persie, gole yakın olacağı yerden çok orta sahaya yakın oynadı. Hem kendi yoruldu hem de etkisiz kaldı. Orta sahada gerekli baskıyı yapamayınca da Alanyaspor çok kolay top yaptı ve Fenerbahçe kalesine gelmeye çalıştılar. Feyenoord maçındaki görüntüden eser yoktu. Topal ve biraz da Souza hariç top rakipteyken Fenerbahçeli oyuncular baskı yapmadılar. Görünen o ki, Fenerbahçe taraftarı bu yıl beklentileri düşük tutması lazım. Çünkü takım, şu an için hiç de ümit vermiyor. Ayrıca Advocaat'ın forma adaleti konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor.
Van der Wiel şu an için Şener'den çok geride. Buna rağmen galiba Hollanda kontenjanından kendine yer buluyor. Son alarak şunu söyleleyim...
Yüzüne bakmadığı Aatifı'ı böyle bir maçta kurtarıcı diye sahaya sürmek sadece oyuncuyu kaybetmektir. Öyle de oldu. Ve Aatif kötü oynayıp tribünlerin tepkisini çekti. Bundan sonra Fenerbahçe'nin işi zor.

MAÇIN EN iYiSi MEHMET TOPAL
Keşke ondan daha fazla olsa...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN DER WIEL
Hollandalı oyuncu çok kötü oynadı
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