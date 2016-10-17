Kadıköy’de şok
Ve gördük ki, bu sistem F.Bahçe'de çok doğru işlemiyor.
Emenike oyundan çıkıncaya kadar Van Persie, gole yakın olacağı yerden çok orta sahaya yakın oynadı. Hem kendi yoruldu hem de etkisiz kaldı. Orta sahada gerekli baskıyı yapamayınca da Alanyaspor çok kolay top yaptı ve Fenerbahçe kalesine gelmeye çalıştılar. Feyenoord maçındaki görüntüden eser yoktu. Topal ve biraz da Souza hariç top rakipteyken Fenerbahçeli oyuncular baskı yapmadılar. Görünen o ki, Fenerbahçe taraftarı bu yıl beklentileri düşük tutması lazım. Çünkü takım, şu an için hiç de ümit vermiyor. Ayrıca Advocaat'ın forma adaleti konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor.
Van der Wiel şu an için Şener'den çok geride. Buna rağmen galiba Hollanda kontenjanından kendine yer buluyor. Son alarak şunu söyleleyim...
Yüzüne bakmadığı Aatifı'ı böyle bir maçta kurtarıcı diye sahaya sürmek sadece oyuncuyu kaybetmektir. Öyle de oldu. Ve Aatif kötü oynayıp tribünlerin tepkisini çekti. Bundan sonra Fenerbahçe'nin işi zor.
MAÇIN EN iYiSi MEHMET TOPAL
Keşke ondan daha fazla olsa...
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN DER WIEL
Hollandalı oyuncu çok kötü oynadı
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kadıköy’de şok
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