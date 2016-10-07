Pes etmedik

Konya'daki müthiş atmosferde ve Konya taraftarının büyük desteğiyle maça başlayan millilerimiz anlaşılmaz bir biçimde ilk 30 dakikayı son derece kötü oynadı.

Fatih hocanın maça 4-4-2 ile başlaması ve orta sahayı bir kişi eksik bırakmamız yüzünden bu dakikalarda bir türlü oyuna ağırlığımızı koyamadık ve maç tamamen Ukrayna'nın insiyatifi ile devam etti.

Ömer Toprak'ın yaptırdığı gereksiz penaltı ve sonrasında Ömer- Hakan ikilisinin ortaklaşa hatalarıyla bir anda 2-0 geriye düştük.

Tam herşey bitti derken sahneye Emre Mor çıktı. Uyuyan milli takımı bir anda uyandırdı.

Zaten o Emre gece boyunca ayağına aldığı her topta hem stattaki hem de ekranları başındaki milyonlarca taraftarı resmen mest etti.



BÜYÜK OYUNCU OLUR

Böyle giderse gerçekten çok büyük bir oyuncu olacak. İkinci yarının başında Fatih hocanın tek forvet ve 3'lü orta sahaya dönmesi ile yavaş yavaş oyunda dengeyi kurduk. Ve son anlara doğru Ukraynalılar'a oldukça zor anlar yaşattık. Dün gece görüldü ki doğru yoldayız. İlk 30 dakikada hariç takımın ortaya koyduğu mücadele maçı kazanma arzusu ve istekleri son derece iyiydi.

Bu genç çocuklar her geçen maç üzerine koyarak bizleri mutlu edeceklerini gösterdiler.

Kazanabilseydik büyük avantaj elde edecektik ama oyuncuların ortaya koydukları mücadele bence 3 puandan çok daha değerli.

İzlanda deplasmanında dikkatli olmalıyız. Nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Ama 2. yarıdaki futbolla orada da başarılı olabiliriz. Bize düşen de bu milli takımı sonuna kadar desteklemek. Aferin çocuklar.



MAÇIN EN iYiSi EMRE MOR

Uyuyan takımı futboluyla uyandırdı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER TOPRAK

İki golde de çok kritik hata yaptı.