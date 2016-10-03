  1. Kusursuz gece
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi

Başkent’te 1 puan iyi

Feyenoord maçının ardından ligin en formda takımlarından Osmanlıspor'a karşı alınacak sonuç gelecek adına son derece önemliydi. Maçın zorlu geçeceği şüphesiz ki belliydi. Hem Osmanlıspor'un iyi bir takım olması hem de Fenerbahçe'nin Perşembe akşamı Feyenoord'a karşı sarfettiği olağanüstü efor maçın zor geçeceğinin göstergeseydi. Öyle de oldu. Daha Fenerbahçe maça ısınamadan penaltıdan yedikleri golle 1-0 geriye düştüler. Bu pozisyonda penaltı olmadığını Mete Kalkavan'ın Volkan'ın gelmesine aldanıp düdük çaldığını söyleyebiliriz. Kısaca olmayan bir penaltı ile Fenerbahçe geriye düştü. Osmanlıspor gibi en büyük silahı kontratak olan bir takıma karşı daha mücadelenin başında geriye düşerseniz maçı çevirmek de zordur.

DAHA İYİ OLACAKLAR
Sarı-Lacivertliler'de bunu yaşadı. Sakatlıklardan dolayı son haftalardaki 11'ini bozan Advocaat ilk 11'e monte ettiği isimlerden beklediği verimi alamadı. İsmail, Şener ve Sow son derece etkisiz bir maç oynadılar. Orta sahadaki 3'lü perşembe gününün yorgunluğunu maçın her dakikasında hissetti. Ve bir türlü oyuna ağırlığını koyamadı. İkinci yarının başında Ozan'ı çıkarıp Van Persie'yi oyuna alan Advocaat risk almasına rağmen Hollandalı yıldızın attığı golle yaptığı değişikliğin meyvesini aldı. Sonraki dakikalarda iyi kapanan Osmanlıspor'a karşı bir türlü galibiyeti getirecek pozisyonları ve golü bulamadılar. Sonuçta Osmanlıspor'a karşı daha maçın başında 1-0 geriye düşüp sahadan 1 puanla ayrılmak çok kötü bir durum değil. Milli maç arasından sonra F.Bahçe'nin geçen yıla göre daha iyi futbol oynayacağını ve istediği galibiyetleri alacağını söyleyebiliriz.

MAÇIN EN İYİSİ REGATTİN
Çok etkiliydi. Takımına penaltı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İSMAİL
Yakaladığı şansı iyi değerlendiremedi. Kötüydü.

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