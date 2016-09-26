  1. Kendilerine geldiler
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi

Pası düşün Volkan Şen

Dün akşam ilk 60 dakikalık periyotta sahada son derece iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Gaziantepspor'un oyunu geride kabul etmeyip önde baskı yapmak istemesinden dolayı Fenerbahçeli oyuncular Antep savunmasında istedikleri boşlukları buldu ve çok sayıda pozisyon ürettiler. Bir gol atıp maçı kopartacak pozisyonları da cömertçe harcadılar. 2 bek, önde oynayan Volkan ve Lens, tabii ki son haftaların formda ismi Emenike Gaziantepspor kalesinde çok sayıda pozisyon ürettiler. Oyuncuların temposu da maç kazanma istekleri de son derece iyiydi. Burada Volkan'a bir parantez açmak istiyorum. 10 tane takımım olsun Volkan'ı oynatırım ama Volkan'ın pas ve şut tercihlerinde daha dikkatli olması gerekir. Biri yapıyor, ikiyi yapıyor, üçüncü de şut yerine pası tercih etse hem gol attıracak hem de emeğinin karşılığını almış olacak. Bu yüzden Volkan biraz daha dengeli olmak zorunda. 60. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin temposu düşünce Gaziantep istediği pas yapma imkanını buldu ve Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. Kjaer'in bir anlık hatasıyla golü de buldular. Ama orta sahada hücuma destek vermiyor diye eleştirilen Josef de Souza yine golünü atarak maçı kurtaran isim oldu. Sonuçta Fenerbahçe iyiye giderek Feyenoord ve Osmanlıspor maçlarını beklemeye başladı. bu maçlar çok zorlu geçecek. Bu nedenle Fenerbahçeli oyuncuların çok iyi konsantre olması şart.

MAÇIN EN iYiSi JOSEF DE SOUZA
Fenerbahçe'nin sahadaki en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KÖTÜ YOKTU
Ne F.Bahçe'de ne de G.Antep'te kötü yoktu.

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