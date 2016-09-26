Pası düşün Volkan Şen
MAÇIN EN iYiSi JOSEF DE SOUZA
Fenerbahçe'nin sahadaki en iyi ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KÖTÜ YOKTU
Ne F.Bahçe'de ne de G.Antep'te kötü yoktu.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Pası düşün Volkan Şen
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