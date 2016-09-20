  1. Kötü gidişat sürüyor
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 20 Eylül 2016, Salı

Kendilerine geldiler

Lige kötü başlayan ve eleştiri yağmuruna tutulan Sarı-Lacivertli futbolcular dün akşam Kasımpaşa'ya karşı kolay ve farklı bir galibiyet alarak kendilerine geldiler. Bu galibiyet eleştirileri şimdilik durduracaktır. Dün geceki maçtan Fenerbahçe'nin alması gereken önemli dersler var. Birincisi orta sahada oynayan Ozan ve Josef Souza'nın dün akşam olduğu gibi hem gol atmaları hem de rakip ceza alanına girip pozisyon aramaları son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme. Kesinlikle bu iki oyuncunun her maçta bu şekilde rakip ceza alanına girip gol araması gerekir. Aksi taktirde pozisyon üretmekte çok zorlanan bir Fenerbahçe izleriz. İkincisi forvet bölgesinde ve kanatlarda Advocaat'ın çok alternatifi var. Ama görülüyor ki Emenike ve Volkan Şen şu ara diğer oyunculara göre daha iyi durumdalar. Ve forma adaletli dağıtılacaksa bu iki oyuncu ilk 11'de olmayı hak ediyor. Üçüncüsü bu galibiyet ihtiyaç duydukları özgüveni geri getirdi. Artık bundan sonra her maçta üstüne koyarak daha iyiye gidecek bir Fenerbahçe bekliyorum. İlk defa ligde forma şansı bulan İsmail'in girer girmez attığı gol ofansif yönden Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacağının göstergesiydi. İsmail kesinlikle daha fazla şans bulmalı. Oyunun genelinde Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan güle oynaya 3 puana ulaştığını söyleyebiliriz. Ama Volkan'ın ikinci yarının ortalarında tek başına geliştirdiği atak görülmeye değerdi. Ve bahsetmeden geçemeyeceğim. İnanılmaz işler yapan Volkan son hamlede topu filelere gönderebilseydi kesinlikle sezonun en güzel gollerinden birine imza atmış olacaktı.

MAÇIN EN iYiSi EMENİKE
Nijeryalı futbolcu sahanın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KASIMPAŞA
Kasımpaşa takımı her hattıyla çok kötüydü.

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