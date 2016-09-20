Kendilerine geldiler
MAÇIN EN iYiSi EMENİKE
Nijeryalı futbolcu sahanın en iyi ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KASIMPAŞA
Kasımpaşa takımı her hattıyla çok kötüydü.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kendilerine geldiler
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