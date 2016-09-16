Kötü gidişat sürüyor
MAÇIN EN iYiSi KAMENYUKA
Zorya'nın kaptanı çok iyi mücadele gösterdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SALİH UÇAN
Sezona umutla başladı ama kötüydü.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kötü gidişat sürüyor
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