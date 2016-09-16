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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Eylül 2016, Cuma

Kötü gidişat sürüyor

Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi'nde grubundaki en zayıf rakiple karşılaştı. Ligde ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen sarı-lacivertliler için Ukrayna deplasmanından alınacak bir 3 puan çok büyük bir moral olacak ve takım üzerindeki baskı ve kara bulutların dağılmasını sağlayacaktı. Ama maalesef öyle olmadı. Aksine ortaya konan futbol da skor da Fenerbahçelileri daha da karamsarlığa itti. Daha maçın 35. saniyesinde neredeyse 1-0 geriye düşecek olan Fenerbahçe, bu erken uyarıyı da göremedi. Rakip son derece iyi kapanan ve kontra atağa çok çabuk çıkan bir ekip olduğunu daha bu ilk pozisyonda gösterdi. Buna karşılık Fenerbahçe, topla daha fazla oynamasına rağmen hep söylediğimiz orta saha kurgusundaki yanlışlıklar yüzünden bir türlü rakip kalede etkili olamadı. Ama daha kötüsü sezon başı olmasına rağmen takımın sanki hedefsiz kalmış gibi oynaması. Mayıs ayında bitecek sezon için şu anki görüntüleriyle çok fazla ümit vermiyorlar. Sanki Nisan ayı gelmiş ve Fenerbahçe bütün hedeflerinden uzaklaşmış gibi bir ruh hali var. İsimler çok önemli değil... Van Persie oynamış, Stoch oynamış, Salih ilk 11'e girmiş. Sağ bekte Şener oynamış. Değişen birşey olmuyor. Fenerbahçe'nin oyunu bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor. Advocaat'ın basın toplantısında söylediği gibi bu oyuncuların özgüvenlerini yükseltmesi ve bir takım haline gelmeleri şu an için çözülmesi gereken ilk problem. Sistem ve ilk 11'in nasıl şekilleneceği bunların hepsi daha sonra halledilmesi gereken konular. Sonuçta, ligden sonra Avrupa'ya da kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde sıkıntı devam ediyor. İşin kötüsü taraftar takıma tepki göstermeye başladı. Bu da problemlerin çözülmesini zorlaştıracaktır.

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