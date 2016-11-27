Kanatları kullanmayınca
TOSIC'İN YOKLUĞU ARANDI
Beşiktaş'a golü atan Cengiz'in hem golü muhteşemdi hem de oynadığı futbolla da Türk futbolunda yıldız olacağını gösterdi. Maçın en güzel pozisyonunu sorarsanız 70. dakikada Quaresma'nın muhteşem frikiğini 90'dan çıkartan ve harika bir refleksle topu dışarı atan Volkan Babacan'ın kurtarışı derim. Bu maçta da gördük ki Tosic'in eksikliği büyük ölçüde hissediliyor. Atınç belki ilerde iyi futbolcu olacak ama hala çok ağır. İki bek Beck ve Adriano takımın en kötüleriydi. Rakiplerine öyle fırsat verdiler ki Başakşehirli futbolcular biraz becekrili olsaydı 2-3'ü bulabilirlerdi. Kaleci Fabri de 81. dakikada öyle bir gol kurtardı ki Beşiktaş'ın 1 puan almasını sağladı.
MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Beşiktaş'ı 2. yarıda ayağa kaldıran isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BECK
Hücumda ve defansta etkisizdi. Kötü oynadı.
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- Hayri Ülgen
- Kanatları kullanmayınca
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