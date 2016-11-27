Yol Durumu
  1. Gece ve gündüz gibi
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 27 Kasım 2016, Pazar

Kanatları kullanmayınca

Beşiktaş , Benfica maçında olduğu gibi Başakşehir maçının da ilk 45 dakikada sahada yok gibiydi. Bunun yanında kaptan Emre Belözoğlu'nun orkestra şefi gibi yönettiği Medipol Başakşehir ilk 45 dakikada çok pozitif bir futbol oynadı. Beşiktaş'a alan bırakmadı. Bütün pozisyonlar da Emre Belözoğlu'ndan geldi. Ancak Emre'nin sakatlanmasından sonra ve oyundan da çıkınca her şey Beşiktaş'ın lehine döndü. 2'nci 45 dakika içerisinde Beşiktaş, bilhassa Atiba'nın da üstün mücadelesiyle oyunda dengeyi kurdu. Marcelo'nun kafa golü Beşiktaş'ı ateşledi ama hücumda oynayan Cenk Tosun ve Aboubakar'ın inanılmaz ağırlığı ve gol alanlarında çabuk olmaması Beşiktaş'ı gol yollarında etkisiz bıraktı.

TOSIC'İN YOKLUĞU ARANDI
Beşiktaş'a golü atan Cengiz'in hem golü muhteşemdi hem de oynadığı futbolla da Türk futbolunda yıldız olacağını gösterdi. Maçın en güzel pozisyonunu sorarsanız 70. dakikada Quaresma'nın muhteşem frikiğini 90'dan çıkartan ve harika bir refleksle topu dışarı atan Volkan Babacan'ın kurtarışı derim. Bu maçta da gördük ki Tosic'in eksikliği büyük ölçüde hissediliyor. Atınç belki ilerde iyi futbolcu olacak ama hala çok ağır. İki bek Beck ve Adriano takımın en kötüleriydi. Rakiplerine öyle fırsat verdiler ki Başakşehirli futbolcular biraz becekrili olsaydı 2-3'ü bulabilirlerdi. Kaleci Fabri de 81. dakikada öyle bir gol kurtardı ki Beşiktaş'ın 1 puan almasını sağladı.

MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Beşiktaş'ı 2. yarıda ayağa kaldıran isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BECK
Hücumda ve defansta etkisizdi. Kötü oynadı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar