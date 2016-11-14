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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi

Milli maç arası takımları nasıl etkiler?

TFF 1. Lig'de zirve yarışı milli maçlar nedeniyle bir haftalık araya girdi. Bu ara bazı takımlara ilaç gibi gelirken form yakalamış takımlar içinse biraz dezavantaj oluyor. Milli maç araları takımlar için birazcık nefes alma, hedefleri tekrar gözden geçirme, eksikliklerin giderilmesi ve sakat oyuncuların iyileşmesi anlamına geliyor. 15 günlük arayı kim iyi değerlendirecek göreceğiz. Lig yarışına baktığımız zaman Yeni Malatyaspor, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sahasında Ümraniyespor engelini 2-1 ile geçen Malatya 25 puanla zirvedeki yerini sağlama aldı. Liderin en yakın takipçileri arasında yer alan Boluspor ile Göztepe arasındaki maçın sonucu zirveyi oynayan takımları yakından ilgilendiriyordu. Bornova Stadı'ndaki maçı penaltı golüyle kazanan Göz Göz, hem rakibini geçti hem de 21 puanla ligin ikinci sırasına yükseldi. İki hafta önce olaylı Göztepe maçını hükmen mağlup kapatan hem de üç puanı silinen Eskişehirspor'un ne yapacağı merak konusuydu. Es Es, üst üste aldığı iki galibiyetle puanı 16'ya yükselterek lider ile arasındaki puan farkını 9'a kadar düşürdü. Zirvenin uzaktan da olsa bir başka ortağı Altınordu ise tam anlamıyla bir toparlandı pür toparlandı. Başkan Mehmet Özkan, futbolcuların performanslarını beğenmediğini kulübün resmi sitesinden deklara etmiş ve futbolculara hitaben 'Ne sonuç alırsanız alın devre arasında hepinizi başka kulüplere göndereceğim' açıklaması vardı. Bu açıklamadan sonra Altınordu toparlanarak ligde 16 puanla 4. sıraya kadar yükseldi. Demek oluyor ki başkanın fırçası işe yaramış. Sezon başında ligin favorisi gösterilen Sivasspor ise Elazığspor ile golsüz berabere kalarak liderin 10 puan gerisine düştü. Sivasspor, en kısa sürede toparlanmazsa Süper Lig onlar için hayal olur benden söylemesi. Düşme hattında yer alan Mersin ile Manisaspor arasındaki mücadele golsüz sona erince her iki takımda ligin dibine doğru demir atmış oldular.

ESKİŞEHİRSPOR ZENGİN!
Göztepe maçıyla sarsılan Eskişehirspor, bu şoku üzerinden atarak çabuk toparlandı. Önce Bandırma'yı ardından da deplasmanda Adana Demir'i yenen takım zirveye ortak olduğunu gösterdi. Bilhassa Adana Demir karşısında maçın adamı Erkan Zengin idi. Erkan öyle bir anlamlı bir gol attı ki bu gol adeta altın değerindeydi. Erkan takımına üç puan kazandırarak taraftarlarını mutlu etti...

ELAZIĞSPOR LİGDE KALIR MI?
12 puanI silinen Elazığspor, Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü. Ligde şu anda -1 puanda bulunan takım tüm olumsuzluklara rağmen zorlu deplasmandan bir puanla dönmeyi bildi. Gakkoşlar, en kısa sürede toparlanacaklarının sinyalini de verdi. Elazığspor, bir seri yakalarsa ilk yarı bitirken bakarsanız ligin en alt sırasından kurtularak ikinci yarıya umutlu bakar.

MALATYASPOR BUZ İLE MUTLU
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile tam gaz yoluna devam ediyor. Şu bir gerçek ki yıldız futbolcular ile başarı yakalanmıyor. Sahada kim yüreğini ortaya koyuyorsa maçı o kazanıyor. Tıpkı Malatyaspor gibi. Rakiplerine göre mütevazi bir kadrosu olmasına rağmen ekip ve takım ruhunu yakalayınca başarı yavaş yavaş gelmeye başladı. Üst üste 5 haftadır liderliği bırakmayan Malatyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderliğini perçinleştirdi. Başarının altında takımı iyi yöneten teknik direktör İrfan Buz'un imzası var.

GÖZTEPE UMUT'LU
Göztepe, kendisi gibi Süper Lig yolundaki en büyük rakiplerinden Boluspor'u Umut'un son dakika golüyle geçti. Bu galibiyetle Göz Göz, ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu başarıda en büyük mimar Bornova Stadı'nı tamamen dolduran ve hiç susmayan muhteşem Göztepe taraftarı oldu.
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