Milli maç arası takımları nasıl etkiler?
ESKİŞEHİRSPOR ZENGİN!
Göztepe maçıyla sarsılan Eskişehirspor, bu şoku üzerinden atarak çabuk toparlandı. Önce Bandırma'yı ardından da deplasmanda Adana Demir'i yenen takım zirveye ortak olduğunu gösterdi. Bilhassa Adana Demir karşısında maçın adamı Erkan Zengin idi. Erkan öyle bir anlamlı bir gol attı ki bu gol adeta altın değerindeydi. Erkan takımına üç puan kazandırarak taraftarlarını mutlu etti...
ELAZIĞSPOR LİGDE KALIR MI?
12 puanI silinen Elazığspor, Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü. Ligde şu anda -1 puanda bulunan takım tüm olumsuzluklara rağmen zorlu deplasmandan bir puanla dönmeyi bildi. Gakkoşlar, en kısa sürede toparlanacaklarının sinyalini de verdi. Elazığspor, bir seri yakalarsa ilk yarı bitirken bakarsanız ligin en alt sırasından kurtularak ikinci yarıya umutlu bakar.
MALATYASPOR BUZ İLE MUTLU
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile tam gaz yoluna devam ediyor. Şu bir gerçek ki yıldız futbolcular ile başarı yakalanmıyor. Sahada kim yüreğini ortaya koyuyorsa maçı o kazanıyor. Tıpkı Malatyaspor gibi. Rakiplerine göre mütevazi bir kadrosu olmasına rağmen ekip ve takım ruhunu yakalayınca başarı yavaş yavaş gelmeye başladı. Üst üste 5 haftadır liderliği bırakmayan Malatyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderliğini perçinleştirdi. Başarının altında takımı iyi yöneten teknik direktör İrfan Buz'un imzası var.
GÖZTEPE UMUT'LU
Göztepe, kendisi gibi Süper Lig yolundaki en büyük rakiplerinden Boluspor'u Umut'un son dakika golüyle geçti. Bu galibiyetle Göz Göz, ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu başarıda en büyük mimar Bornova Stadı'nı tamamen dolduran ve hiç susmayan muhteşem Göztepe taraftarı oldu.
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- Hayri Ülgen
- Milli maç arası takımları nasıl etkiler?
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