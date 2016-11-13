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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 13 Kasım 2016, Pazar

İkinci yarı uyandık

Milli Takımımız Antalya'da çok önemli bir virajı geçti. Herkesin çok kolay olacağı dediği bir maçtı. Ancak görüldü ki ilk 45 dakikada stresli oynayan bir milli takımız ve kalesinde devleşen bir Kosova kalecisi izledik. Ama ikinci yarıda bilhassa Burak'ın golünden sonra Türk Milli Takımı gerçek oyununu oynamaya başladı. Açılan Kosova karşısında daha akıllı oynayınca, bir de kanatları iyi kullanınca ikinci golü bulduk. Aferin Volkan Şen. Ömrün şen ola… Öyle bir anda öyle akıllı bir gol attın ki zor olan pozisyonu becerinle bitirdin. İşte golcülük bu. Direkten dönen topta saniyeleri çok iyi kullandın. Dün Arda'ya baktım. Barcelona'da iyi oynayan ve arkadaşlarına iyi top atan bir Arda'yı göremedim. Anladım ki kafasında sorunlar var. Kim ne derse desin bu milli takımda küskünlükler olabilir, dargınlıklar olabilir. Atılan bir golde görüldü ki birlik beraberlik ve dayanışma içindeyiz. Hırvatistan bu gruptan çıkar. Bizim rakibimiz İzlanda ve Ukrayna. İzlanda ve Hırvatistan bize gelecek. Eğer bu iki maçı kazanırsak, birinci olmasak dahi ikinciler arasında şansımızı son ana kadar devam ettiririz. Mehmet Topal oynadığı zaman arkadaşlarına da takımına da çok şeyler kazandıran bir oyuncu. Kaleci Volkan'a iş düşmedi ama yine de tedbirliydi. Ve "Şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi benim" dedirtti. Son sözüm Fatih Terim'e. Gençlerle başladın. Seni alkışladım. Ama o ilkelerinden vazgeçip tekrar eskiye döndün. Bu işi zamana bırakıyorum.

MAÇIN EN iYiSi VOLKAN ŞEN
Çok istekliydi... Golünü de atmayı bildi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MURIQI
Gençler'in forveti dün fırsatları tepti.
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