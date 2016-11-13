İkinci yarı uyandık
MAÇIN EN iYiSi VOLKAN ŞEN
Çok istekliydi... Golünü de atmayı bildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MURIQI
Gençler'in forveti dün fırsatları tepti.
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- Hayri Ülgen
- İkinci yarı uyandık
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