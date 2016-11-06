Önemli olan 3 puan
TARAFTAR MUAZZAM
Ben bu taraftara şapka çıkartırım. Allah her takıma Beşkitaş taraftarı gibi taraftar nasip etsin. İnanın ölüyü diriltir. Donan adamı ısıtır. Sonra da oynatır. Bana dün sahanın yıldızı kim derseniz ben Onur Kıvrak derim. Onu özlemiştim zaten. Ben iddia ediyorum ona biraz moral versinler, biraz da destek alsın Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dün Trabzon'u farktan kurtardıysa Onur Kıvrak kurtardı. Yenilen golde ise, bir defansın bu kadar hata yapmaması gerektiğini söylemek isterim. Dün maçın kazanılmasında başrolde iki oyuncu vardı. Biri Tolgay, biri de Adriano'uydu. Trabzonspor'a ve Trabzonlu futbolculara... Trabzon'u bu hale sokmanıza ne Ersun Yanal'ın ne de futbolcuların hakkı yoktur.
MAÇIN EN iYiSi ONUR KIVRAK
Dün akşam Müthiş kurtarışlar yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERSUN YANAL
Ersun hoca artık takımı toparlamalı.
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- Hayri Ülgen
- Önemli olan 3 puan
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