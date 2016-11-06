  1. Bunun vebali kime ait?
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 06 Kasım 2016, Pazar

Önemli olan 3 puan

Beşiktaş, Trabzon karşısında ilk 45 dakika içindeki futboluyla sonuca gitti. Napoli maçından sonra Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında ikinci 45 dakika içersinde çok zorlandığını gördük. Hem fizik olarak hem de kondisyon olarak oyundan düştüler. Şenol Güneş, her zaman taktir ettiğim bir teknik direktör. Ancak, Aboubakar'ı oyundan çıkardığı anda Ömer Şişmanoğlu'nun yerine Kerim Frei'ye şans vermiş olsa oyun dengelenir, Beşiktaş bu kadar zorlanmazdı. Aboubakar, gerçekten enteresan bir oyuncu. Dün az kalsın, kaçırdığı 3 net pozisyondan sonra Güneş ve taraftara kalp krizi geçirtecekti. Adriano, Beşiktaş için bu sene çok iyi bir transfer oldu. Koşuyor, kademeye giriyor. Gerektiğinde de defansın en önemli ismi oluyor. Rhodolfo, bir attı bir de yedirdi. Yani eşitliği sağladı. İlk 3 haftadaki Cenk'i arıyorum...

TARAFTAR MUAZZAM
Ben bu taraftara şapka çıkartırım. Allah her takıma Beşkitaş taraftarı gibi taraftar nasip etsin. İnanın ölüyü diriltir. Donan adamı ısıtır. Sonra da oynatır. Bana dün sahanın yıldızı kim derseniz ben Onur Kıvrak derim. Onu özlemiştim zaten. Ben iddia ediyorum ona biraz moral versinler, biraz da destek alsın Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dün Trabzon'u farktan kurtardıysa Onur Kıvrak kurtardı. Yenilen golde ise, bir defansın bu kadar hata yapmaması gerektiğini söylemek isterim. Dün maçın kazanılmasında başrolde iki oyuncu vardı. Biri Tolgay, biri de Adriano'uydu. Trabzonspor'a ve Trabzonlu futbolculara... Trabzon'u bu hale sokmanıza ne Ersun Yanal'ın ne de futbolcuların hakkı yoktur.

MAÇIN EN iYiSi ONUR KIVRAK
Dün akşam Müthiş kurtarışlar yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERSUN YANAL
Ersun hoca artık takımı toparlamalı.
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