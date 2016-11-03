Bunun vebali kime ait?
GÜNÜ KURTARMAYIN
Buradan kulüp yöneticilerine çağrım lütfen, görev aldığınız dönemde kulüpleri sanki kendi şirketleriniz gibi idare ediniz. Günü kurtarayım derken kulübün geleceğini karartmayın.
SORUMLUSU KİM?
Elazığspor, 12 puan silinmesinden dolayı bu sezon küme düşerse bunun sorumlusu bugünkü yönetim mi yoksa geçmişte hatalar yapan yönetimler mi ? Tabii ki geçmişte gelişi güzel transferler yapan, günü kurtarmaya çalışan yönetimler suçudur. Özellikle zirve yarışının kızıştığı dönemde gelen bir puan silme cezasının takımın moral ve motivasyonunu bitirdiğini söylememe gerek yok. Bu nedenle kulüplerimizin yöneticilerinden azami dikkat göstermelerini istiyorum.
BOLUSPOR'UN SİLAHI ANDRE SANTOS
Boluspor bu sezon Andre Santos ile rakiplerini bir bir vuruyor. Santos, uzun boyuna rağmen 18 içinde inanılmaz isabetli vuruşları ile rakiplerini bitiriyor. Gaziantep Bld maçında da attığı iki golle Brezilyalı oyuncu takımını zirveye taşıdı. Hele son saniyedeki müthiş golünü tüm futbolseverler ayakta alkışlarken konuk eki- bin kalecisi adeta dondu kaldı.
MALATYA GÜMBÜR GÜMBÜR
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile gerçekten başarılı bir grafik çiziyor. Ligde de ağırlığını yavay yavaş hissettirmeye başladı. Göreve geldikten sonra başarılara imza atan İrfan Buz, takımına hucümda ve gol yollarında üretkenlik aşıladı. Rakibi Elazığspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen oyunu bırakmayarak son dakika golü ile galip gelerek 22 puanla liderliğini devam ettirdi.
ESKİŞEHİR SEMİH'LE ŞEN
Geçen hafta Göztepe deplasmanında sahadan çekildiği 3-0 hükmen yenik sayılan ve üç puanı silinen Eskişehirspor'a birde yeni sahasında oynanılmayacak denilince şoka girmişti. Ancak bu zorluklara rağmen bu şoku yılların golcüsü deneyimli Semih Şentürk, attığı bir birinden üç güzel golle Bandırmaspor'u 4-1 yenerek tekrar kendine geldi.
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- Hayri Ülgen
- Bunun vebali kime ait?
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