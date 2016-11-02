Beşiktaş kazanmalıydı
Bu Beşiktaş takımının bu taraftarıyla sırtı yere gelmez. İnanın 40 binin üzerinde seyirci topluluğu vardı.
Tribünler ışıl ışıldı.
Maça gelince. Dün akşam ki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'ne yakışır iki takımın karşılaşmasıydı. Napoli Barcelona'dan sonra Avrupa'da ayağa en iyi top yapan takımlardan biri. Eğer Gökhan İnler, Atiba ve Tolgay orta sahada iyi pres yapmamış olsalardı dün farklı bir sonuç çıkardı. Gerçekten bu üçlüyü alkışlamak lazım.
Tosic'in sakatlı Caner'in olmaması Beşiktaş'ın kanatlarını biraz zayıflattı.
Çünkü Caner olsaydı Aboubakar'ın ve Cenk'in işi daha da kolaylaşırdı.
Beşiktaş'ın Napoli'den aldığı 4 puan çok önemlidir. Bunu tarih de yazacak. Hiç değilse futbolcular kendilerine bir güven olarak Benfica ve Dinamo Kiev maçlarını da göz önüne getirecekler. Eğer Beşiktaş kazanmış olsaydı bu gruptan Şampiyonlar Ligi'ne rahat giderdi. Ama benim tereddütüm var. Dinamo Kiev maçı çok soğuk bir havada oynanacak. Ve son Benfica maçı da zorlu geçecek.
Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Napoli'yi çok iyi analiz etmiş. Araya atılan tüm topları kanatları da kapatarak Napoli'nin çabuk futbolunu öldürdü.
Beşiktaş'ta eğer Aboubakar biraz top alabilmiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Cenk Tosun bir an önce kendini toparlamalı. Santrfor oynayan futbolcu çabuk olmalı. Ama gördüğüm kadarıyla geriye giden bir Cenk Tosun var. Beşiktaş keşke bu pozitif futbolunu ve mücadelesini 3 puanla kapatabilseydi çok büyük bir avantaj yakalayacaktı. Ama Napoli'den alınan 4 puan küçümsenecek bir durum değil.
MAÇIN EN iYiSi ATİBA
Maçın en iyi ismi hiç şüphesiz Atiba'ydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Sahada varlığı yokluğu hiç belli değildi.
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- Hayri Ülgen
- Beşiktaş kazanmalıydı
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