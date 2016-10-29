Beşiktaş, Ankara'da ilk 45 dakikadaki futboluyla bu sezon en kötü oyununu gösterdi. Bilhassa orta sahada Olcay'ın sezon başından bu yana takımla adepte olmaması Beşiktaş'ı çok zor durumlara bıraktı. Ama ikinci yarıda Şenol Güneş'in Olcay'la ile Aboubakar'ı değiştirmesi ve çift santrfora dönmesi Beşiktaş'ı olumlu yönde etkiledi. Futbolda gol atamazsan bu kadar da kaçırırsan galip gelemezsin. Tıpkı dünkü Gençerbirliği maçı gibi. Cenk Tosun bu sezon iyi başladı ama sonunu getiremedi. Bilhassa son maçlarda müthiş derecede bir form düşüklüğü var. Benim tanıdığım Cenk Tosun normal oynamış olsa en az 3 net golü vardı. Aferin Talisca. Sen de ilk yarıdaki gibi takım arkadaşların gibi bozuktun. Ama ikinci 45 dakikada takımın en iyisiydin.
FABRİ 2. YARI AFFETTİRDİ
Gol attın, gollük paslar verdin. Hiç değilse 1 puanın mimarı oldun. Şenol Güneş, Olcay'da ne buluyor anlamadım. Sezon başından beri hem yazıp hem söyledim. Yine söylüyorum. Bu futboluyla ne Beşiktaş'ta oynayabilir ne de başka bir takımda. Eğer bir an önce toparlanmazsa forma şansı bulamayabilir. Fabri iyi kaleci. Yediği gol de hatası da var. Ama ikinci yarıda da kendisini göstererek affettirdi. Bir de Quaresma... O da iyi oynayanlar arasında. Gol yollarında becerikli olursa daha iyi olacak. Napoli maçı öncesi kaybedilen iki puan Şampiyonlar Ligi'ne moral bozukluğu olarak yansımaz.
MAÇIN EN İYİSİ TALİSCA
İyi mücadele etti. Attığı gol klasına yakıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Verimli olamadı. Eski Olcay'ı arıyoruz.
Bu kadar gol kaçarsa
Beşiktaş, Ankara'da ilk 45 dakikadaki futboluyla bu sezon en kötü oyununu gösterdi. Bilhassa orta sahada Olcay'ın sezon başından bu yana takımla adepte olmaması Beşiktaş'ı çok zor durumlara bıraktı. Ama ikinci yarıda Şenol Güneş'in Olcay'la ile Aboubakar'ı değiştirmesi ve çift santrfora dönmesi Beşiktaş'ı olumlu yönde etkiledi. Futbolda gol atamazsan bu kadar da kaçırırsan galip gelemezsin. Tıpkı dünkü Gençerbirliği maçı gibi. Cenk Tosun bu sezon iyi başladı ama sonunu getiremedi. Bilhassa son maçlarda müthiş derecede bir form düşüklüğü var. Benim tanıdığım Cenk Tosun normal oynamış olsa en az 3 net golü vardı. Aferin Talisca. Sen de ilk yarıdaki gibi takım arkadaşların gibi bozuktun. Ama ikinci 45 dakikada takımın en iyisiydin.
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- Yazarlar
- Hayri Ülgen
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