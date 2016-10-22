  1. Napoli’yi Bakar yaktı
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi

Heyecan kaldığı yerden

TFF 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle liglere verilen bir haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Birçok yazımda ve TRT SPOR'da yeni başlamış olduğum 'SÜPER LİG'E DOĞRU' programda da dile getirdiğim gibi "Bu ligde favori yok. Hangi takımın hangi takımı yeneceği asla belli olmaz. Kağıt üzerinde favori gösterilen takımlar sahada eğer mücadele etmezse puan dahi alamıyor. Bu nedenle sahada 90 dakika mücadele eden takım puanla ayrılan ekip oluyor." Burada da küçük bir not aktarayım. TFF Birinci Lig'deki başta Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve TRT yönetiminin girişimleri sonrasında TRT ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bizler de her cuma günü akşam saatlerinde haftanın maçlarından önce takımlarımızın son durumlarını masaya yatıracağız deyip haftaya bir göz atalım.

MALATYA ÇOK İDDİALI
İrfan Buz yönetimindeki Malatyaspor, bu sezon Süper Lig için iddialı olduğunu her hafta göstermeye devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, bir iki günlüğüne bıraktığı liderlik koltuğunu geri aldı. Başarılı grafiğini devam ettiren Boluspor, Denizlispor engelini aşarak haftayı üç puanla kapattı. Gaziantep şehrinde yaşanan son olaylar maalesef herkesi derinden üzüyor. Maçtan önce şehirde polislerimiz şehit oldu. Bunun acısını tüm Türkiye yaşadı. Böylesine bir ortamda sahaya çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı ve şehre biraz olsun moral verdi. Üst sıralarde yer alan Göztepe ise deplasmanda Ümraniyespor engelini 1-0 geçerek bu sezon yine Süper Lig için iddialı olduğunu ortaya koydu.

BATUHAN DEĞİL BATIKHAN!
Bak Batuhan Karadeniz seni yıllardan beri tanır ve takip ederim. Yeteneklisin, Eyfel Kulesi kadar boyun var. Geleceğin çok parlaktı ancak sen bu kafa ve yaşam tarzı ile çok yol alamazdın ve alamadın da. Çok değil yakında Batuhan efsanesi biter Batıkhan olur kaybolup gidersin. Beşiktaş forması ile mücadele etme şansı buldun fakat orda istenmeyen adam oldun. Herşeye rağmen Rıza Çalımbay seni sahiplendi Eskişehir'e götürdü, hava verdi. Ancak sen yine o kafaya hizmet edince gönderildin. Şimdi Şanlıurfa'dasın, seni seyrettim inanılmaz kilo almışsın. Futbolcu değil sanki pehlivan olmuşsun. Zannedersem Ünal Karaman hoca da yakında pes edecek. Senin yeteneklerine inanan birisiyim ancak bu tembellik bu sorumsuzluk sürerse Türk futbolunda kaybolup giden oyuncular listesinde ismin yer alacak.

EMEKTAR STADA GALİBİYETLE VEDA
Eskişehirspor ve Atatürk Stadı adeta bir bütünleşmişti. 51 yıldır bu statta mücadele eden Eskişehirspor, bu stadın son maçında ligin formda ekiplerinden Giresunspor'u 1-0'lık sonuçla zor da olsa mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Es Es, Atatürk Stadı'na galibiyetle veda etmiş oldu. Eskişehirspor'a yeni stadında başarılar dilerim.

BOLUSPOR'UN MİMARI ÇARIKÇI
Boluspor son yıllarda hem ekonomik olarak hem de futbol olarak kötü günler yaşıyordu. Ancak başkanlığa gelen Necip Çarıkçı güçlü bir yönetim kurarak olumlu işlere imza attı. Yeni bir yapılanma ile geleceğin Boluspor'unu kuruyor. Teknik direktör Fuat Çapa ile aşı tuttu. Boluspor oynadığı futbolla hedefine doğru ilerliyor.
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