Napoli’yi Bakar yaktı
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
2 gol attı, şeytanın bacağını kırdı. Çok koştu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM
Rus hakemin verdiği penaltılar çok basit ve yanlıştı.
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- Hayri Ülgen
- Napoli’yi Bakar yaktı
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