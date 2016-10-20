  1. Napoli morali
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 20 Ekim 2016, Perşembe

Napoli’yi Bakar yaktı

Beşiktaş futbol takımı yıllar sonra Avrupa'da müthiş bir tarih yazdı. Şu ana kadar hiçbir İtalyan takımını yenememişti. Ama Napoli'yi öyle bir yendi ki evire çevire... Öylesine ki hakeme rağmen bu müthiş maçı kazanmasını bildi. Öncelikle Şenol Güneş ve bütün futbolcuları tebrik etmek istiyorum. İlk defa dediğim gibi bir İtalyan takım karşısında 90 dakika içersinde ezilmeden mücadele eden, sahaya yayılan ve bütün her yerde savaşan bir takım vardı. Kaleci Fabri gerçekten oynadığı futbolla kurtardığı penaltıyla ve 3 net pozisyona izin vermeyerek "Muslera gibi adımı Türkiye'de her yere yazdıracağım" dedi. Beşiktaş'ın kazanmasında en büyük faktör bloklar arasındaki açıklığı çok iyi kapatmasıydı. Napoli gibi bir devi sadece yenmedi. Futbol dersi de verdi. Aboubakar gerçekten bir patladı. Ama tam patladı. Attığı iki golle hem Beşiktaş'ı hem de kendisini affettirdi. Şenol Güneş eğer Quaresma'yı daha iyi kullanmak istiyorsa ferdi futboldan biraz uzak tutması lazım. Caner inanılmaz oynadı. Harika pres yaptı. Defansın sibobu oldu. Beşiktaş bu galibiyeti ile hem Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiası için büyük avantaj yakaladı. Hem de "Ben bu gruptan çıkarım" dedi. UEFA uşağı bir hakem Beşiktaş'ı nasıl durdurmak istediğini anlaşılmaz penaltılarla gösterdi. Ama Beşiktaş hem hakemi yendi hem de Napoli'de destan yaptı. Bravo Beşiktaşlı futbolculara... Alınlarından öpüyorum.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
2 gol attı, şeytanın bacağını kırdı. Çok koştu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM
Rus hakemin verdiği penaltılar çok basit ve yanlıştı.
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