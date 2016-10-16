Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Napoli morali

Beşiktaş Kayseri önünde çok iyi bir mücadele ile zor da olsa kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı takımın kaçırdığı pozisyonları gördükten sonra 'Ah Gomez, ah Gomez' dedim. Demek ki futbolda gol atmak, golcülük ayrı bir sanat. Aboubakar'a bakıyorum... Gol makinesi diye alındı ama şu ana kadar çamaşır makinesi gibi! Ya Cenk Tosun'a ne demeli... Her geçen gün formundan uzaklaşıyor... Gol kaçırma rekoruna girmeye başladı. Allah'tan Ömer Şişmanoğlu oyuna girdi de o güzel vuruşla Kartal'a hayat verdi. Defansta görev adamı olan Beck, belki iyi bir star değil ama görevini işini profesyonelce yapan bir oyuncu yaptığı kritik asistle de takımına 3 puanı kazandırdı. Fabri'yi çok beğeniyorum... Topu gerektiğinde oyuna iyi sokuyor. Defansla diyaloğu iyi. İnanılmaz iki pozisyon kurtararak 'Bu kale benimdir. Benden kimse alamaz' diyecek kadar da formda. Tolga'nın artık bu kalede işi zor. Teknik direktör Şenol Güneş ilk yarıda Aboubakar ve Cenk Tosun'un ağır kalmasından sonra Quaresma'yı oyuna sokması takımın dengesini bozdu. Kaptan Necip'in dünkü oyunu beni şaşırttı. Adeta görünmez kahramandı. İki kritik pozisyon kurtardı ve müthiş de bir mücadele örneği gösterdi. Bu galibiyet Napoli maçı öncesinde çok iyi moral oldu.

MAÇIN EN iYiSi NECİP
Orta sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABOUBAKAR
Yine golleri kaçırdı. Taraftarı da çıldırttı.
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