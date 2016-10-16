Napoli morali
MAÇIN EN iYiSi NECİP
Orta sahada basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABOUBAKAR
Yine golleri kaçırdı. Taraftarı da çıldırttı.
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- Hayri Ülgen
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