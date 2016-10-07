  1. Birinci Lig’de favori takım yok
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 07 Ekim 2016, Cuma

Terim’i alkışlıyorum ve destekliyorum

Türk Milli Takımı, Fatih Terim ile beraber yeni bir yapılanma içine girdi. Öncelikle Hırvat maçından sonra bu takımı desteklemek için yazı yazmıştım. Dün de Ukrayna maçını gördükten sonra iddia ediyorum bu takımda hayat var. Neden mi?
Yıllardır hep mağlup duruma düştükten sonra puanlara hasrettik.

SEYİRCİ MUHTEŞEMDİ
Ama görüyorum ki favori olan Hırvatlar'dan sonra Ukrayna karşısında da 2-0 geriye düşmemize rağmen puan almayı başardık. Burada Fatih Terim'i kutlamak isterim.
Eğer bu cesaretini devam ettirirsen bu takımla gruptan çıkmasak bile Türk futbolunun geleceğine filiz ekmiş olursun.
Konya seyircisi muhteşem.
Onları ayakta alkışlamak gerekir.
Gönül ister ki diğer şehirlerde de bu ahenk bu tribün şov bu muhteşem taraftar olsun.
Düşünün 2-0 mağlup durumdayken bu seyirci coşkuyla, yürekten gelen bir sesle, susmadan bu takıma hayat verdi. Takım da bu sese de kulak verip 2-2'yi yakaladı.
Alkışlar tüm Türkiye'ye.

YERİNDE HAMLELER
İlk 45 dakikada iyi oynamadık.
Evet ama Ozan Tufan'ın ilk yarı sonundaki kafa golü takıma güven ve heyecan getirdi. İkinci yarıda da Fatih Terim'in değişiklikleri bir puanı getirdi.
Emre Mor kaliteli bir oyuncu.
Dünyada geçemeyeceği oyuncu yok. Hele bire bir de rakibin hiç şansı yok. Biraz bireysel yerine takım oyunu da oynamaya başlarsa bu Emre Mor'u dünya tanır. Ben bu milli takıma sahip çıkıyorum ve herkesin de sahip çıkmasını istiyorum. Niye mi? İlk defa bu kadar cesaretli, genç, mücadele eden bir takım elde ettik.

MAÇIN EN iYiSi EMRE MOR
Dün tartışmasız sahanın en iyi ismi oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER TOPRAK
Yaptırdığı penaltı gerçekten amatörceydi.
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