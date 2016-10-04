Birinci Lig’de favori takım yok
MALATYA'NIN DİRİLİŞİ
Yılların Malatyaspor'u bu sezon gerçekten emin adımlarla hedefine ilerliyor. Geçen hafta averajla kaptırdığı liderliği sahasında Balıkesirspor'u 2-1 yenerek emaneti geri aldı. Geçen yıldan beri takımın başına bulunan İrfan Buz ile aşı tuttu. Göztepe ise Elazığspor ile 1-1 berabere kalınca liderliği yitirdi. Şampiyon adayı olarak gösterilen Sivasspor'da ise hoca değişikliği yaşandı. Mesut Bakkal yönetimindeki takım Altınordu'yu 2-1 ile yenerek hem üç puan aldı hem de milli maç arasında yeni hocasıyla en azından oyun sistemi konusunda çalışma imkanı buldu.
ES-ES'DE MUTSUZLUK
Eskişehirspor'da işler iyi gitmiyor. Alınan sonuçların ardından teknik direktör Alpay Özalan'a duyulan güvenin azaldığını ifade edeyim. Geçen hafta Ümraniyespor ile berabere kalan Es Es, bu haftada da sahasında Boluspor ile berabere kaldı. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve hocasız çıktığı maçta Samsunspor, Denizlispor'u yenerek birazcık olsun nefes aldı. Yönetimin lig arasında hoca sorununu çözmesi gerekiyor.
Ligde beraberlikler takımı gibi gözüken Adana Demirispor, böyle giderse ligin en fazla berabere kalan takımı olacak gibi gözüküyor.
Her hafta ikişer puan dağıtan takım, lig yarışından uzaklaşmaya başladı. Giresunspor ise Ümraniyespor'u mağlup ederek yenerek yoluna devam ediyor.
BUZ HEDEFE ULAŞTIRIR
Yeni Malatyaspor, yıllar önce Türk futboluna damga vurmuştu. Yanlış yönetim tarzı ve yanlış transferler Malatyaspor'u bitme noktasına getirmişti.
Geçen yıldan beri İrfan Buz ile bütünleşen takım, yeni bir yapılanma ile başarıya adım adım ilerledi. Bu sezon oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla liderliğini sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz, şampiyonluğa inanmış bir ekip oluşturdu.
GÖZTEPE TELAFİ EDER
Göztepe bu hafta Elazığspor önünde 2 puan kaybetti. Liderliği de Malatyaspor'a kaptırdı. Teknik Direktör Okan Buruk bu beraberliği mutlaka oyuncularına telafi ettirir. Buruk'un elinde çok iyi bir kadro var. Göztepe'nin en büyük sorunu stres. Bunu yendikleri takdirde yıllardır özlediğimiz Göztepe'yi yeniden Süper Lig'de görmemiz gerçekleşebilir.
MESUT BAKKAL BEREKETİ
Yılların Sivasspor'una umut olarak getirilen Teknik Direktör Mesut Bakkal, Altınordu karşısında takımın başında sahaya çıktı.
Tecrübeli teknik adam, yeni açılan statta Sivas'a hem hareket hem de bereket getirdi. Mesut Bakkal yönetimindeki takım, Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek ilerisi için umutlandı.
Mesut Bakkal, Sivas'a hiç yabancı değil. Bu şehre üçüncü kez geliyor. Tecrübeli teknik adam, futbolda büyük düşünürsen felsefesini futbolcularına uygulayarak başarıyı yakaladı. İnanıyorum ki Mesut Bakkal ve futbolcularına taraftarlar destek verirse tekrar Sivas, Süper Lig hedefine emin adımlarla dilerlerler. Şu anda kaybedilmiş hiçbir şey yok. Birkaç hafta içinde Sivasspor'un iyi bir yere geleceğine olan inancım kesinlikle tam.
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- Hayri Ülgen
- Birinci Lig’de favori takım yok
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