  1. Çok ucuz gol yedik
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 02 Ekim 2016, Pazar

Çaylar Adriano’dan

Beşiktaş takımı Dinamo Kiev maçının yorgunluğunu üzerinden atmadan Rize karşısında bilhassa ikinci 45 dakikada müthiş bir mücadele ve büyük bir kazanma azmi gösterdi. Hele 51 ve 54. dakikalar arasında en az 6 net pozisyondan yararlanamadı. Eğer bu maç berabere bitmiş olsaydı başta Aboubakar, Cenk Tosun, Ömer Şişmanoğlu hepsi cezayı ödeyecekti. Beşiktaş'ta şu bir gerçek ki maçın son dakikasına kadar futbolcular maçı bırakmıyorlar.
Artık futbolun bir profesyonellik olduğunu ve maçın bitiş düdüğüne kadar maçın bitmeyeceğini en güzel şekilde Adrinao gösterdi. Adriano öyle bir gol attı ki buna gol değil füze demek lazım. Öyle şiddetli vurdu ki kaleci elini dahi kaldıramadı. Ve bütün seyirci bu golü alkışlarken Rize futbolcuları da Hikmet Karaman da dondu kaldı.

DİKKATLİ OL TOLGAY!
Tolgay iyi bir futbolcu. Her geçen gün üzerine koyuyor. Ancak devre arasında Cüneyt Çakır'ın üstüne yürümesi ona hiç yakışmadı. Maçtan sonra da hakem Çakır'a sarılması güzeldi. Şenol Güneş eğer maçlarda bu takımın daha çok gol atmasını istiyorsa Aboubakar ile Cenk Tosun'u veya Cenk Tosun ile Ömer'i deplasmanda oynatmamalı.
Quaresma girdi oyuna hareketlilik getirdi.
Bilhassa kanatlara topu taşıyarak Rize defansını hallaç pamuğu gibi attı. Caner gerçekten Beşiktaş için çok faydalı oluyor. Bir de ayakta alkışlayacağım ve profesyonelliği sonuna kadar hakeden ve amatör ruhla çalışan Atiba'ya bravo. Son sözüm de Olcay'a... Eğer bu takımda oynamak istiyorsan güçlü ol ve çok çalış.

MAÇIN EN iYiSi ATİBA-ADRİANO
Atiba maçın arı gibi çalışanı, Adriano da kahramanıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Güçlü değil. Geçen seneki Olcay'ı arıyoruz.

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