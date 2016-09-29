Çok ucuz gol yedik
OĞUZHAN OYNAMALI
Tolgay dün orta sahada yaptığı presle oyudan çıkana kadar görevini yaptı. Benfica beraberliği o tribünlere şovu getirdi. Stat tıklım tıklım doluydu. Her yer ışıl ışıldı. Keşke bu maç Beşiktaş'ın galibiyeti ile bitmiş olsaydı. Herhalde o Dolmabahçe yanardı. Futbolda bu kadar ucuz gol yersen hele bu da Şampiyonlar Ligi olursa başarıyı yakalayamazsın. Şenol Güneş bir an önce orta sahada ayağında iyi top yapan Oğuzhan'ı bu takıma kazandırmalı Bunu hep söyledim her zaman da söyleyeceğim... Bu beraberlik ve ucuz gol inşallah Beşiktaş'a kabus yaşatmaz.
MAÇIN EN iYiSi TOLGAY
Oyundan çıkana kadar görevini yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRİANO
Sahada hiç yoktu. Fazla topa girmedi.
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- Hayri Ülgen
- Çok ucuz gol yedik
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