  1. Nefes kesen bir maçtı
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 29 Eylül 2016, Perşembe

Çok ucuz gol yedik

Türkiye'de hangi Avrupa maçı oynanırsa oynansın çok gol kaçırıyoruz ama çok da ucuz gol yiyoruz. Siyah-Beyazlı takım ilk 45 dakika içersinde mücadele eden kusursuz bir futbol sergiledi. Rakibine baskı yaptı ve bulduğu 6 gol pozisyonundan yararlanamadı. Ama Quaresma'nın "karizmatik" golüyle öne geçmeyi başardı. Buraya kadar her şey güzel. Ancak ikinci yarıda Şenol Güneş'in duygusallığı maçı kaybettirecekti. Yılların teknik direktörü olmasına rağmen, Adriano'nun sarı kartı olduğunu bildiği halde oyundan almayışı ve Adriano'nun çekingen oynaması, Dinamo Kiev'e adeta moral verdi. Eğer Gökhan İnler ile başlamış olsaydı hiç değilse oyunun devamı gelecekti. Quaresma alkışlanacak bir gol attı. Ama o golden sonra da kayboldu.

OĞUZHAN OYNAMALI
Tolgay dün orta sahada yaptığı presle oyudan çıkana kadar görevini yaptı. Benfica beraberliği o tribünlere şovu getirdi. Stat tıklım tıklım doluydu. Her yer ışıl ışıldı. Keşke bu maç Beşiktaş'ın galibiyeti ile bitmiş olsaydı. Herhalde o Dolmabahçe yanardı. Futbolda bu kadar ucuz gol yersen hele bu da Şampiyonlar Ligi olursa başarıyı yakalayamazsın. Şenol Güneş bir an önce orta sahada ayağında iyi top yapan Oğuzhan'ı bu takıma kazandırmalı Bunu hep söyledim her zaman da söyleyeceğim... Bu beraberlik ve ucuz gol inşallah Beşiktaş'a kabus yaşatmaz.

MAÇIN EN iYiSi TOLGAY
Oyundan çıkana kadar görevini yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRİANO
Sahada hiç yoktu. Fazla topa girmedi.
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