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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba

1. Lig’de zirve yarışında çok aday var

TFF Birinci Lig'de sezonun 4. haftası geride kalırken heyecan yavaş yavaş artmaya başladı. Bir çok takımın şampiyonluk parolasıyla başladığı bu ligde aslına bakarsanız kimse de favori gözükmüyor. Çünkü alacağınız her galibiyet sizi hemen zirveye doğru iterken alınacak birkaç mağlubiyette bir anda ligin dibine doğru iniyorsunuz. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, Gaziantep Belediyespor'u mağlup ederek 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Mersin İdmanyurdu, Sivasspor ve Eskişehirspor'un da bu ligde olmasıyla zirve yarışının çetin geçeceğini herkes tahmin ediyordu. Lige veda eden takımlardan Eskişehirspor, Alpay Özalan yönetiminde zirveyi zorlamaya başladı. Elazığspor'u 3-1 ile geçen Eskişehirspor, 8 puanla lideri takip etmeye devam ediyor. Sivasspor ise sahasında 10 kişi kalan Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü ve zirve yarışında geriye düştü.

MERSİN HAYATA DÖNDÜ
Mersin İdmanyurdu ise aldığı iki galibiyetle hayata döndü. İki galibiyet ilerisi için umut oldu. Ligin bir başka favorisi Göztepe, güçlü rakibi Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye ortak olduğunu gösterdi. Adana Demirspor ise taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Adana ekibi, sahasında Altınordu önünde bir puanı zor kurtardı. Bu sezon lige daha ısınmış ve üst sıralara oynamaya başlayan Giresunspor, Manisaspor'a attığı üç golle puanını 8'e yükseltip bu sezon şampiyon adayları içinde yer alacağını herkese gösterdi. Boluspor, deplasmanda Ümraniye karşısında son saniyeye kadar 2-1 galipti. Ancak bir anlık dalgınlık sebebiyle penaltı olunca mücadele 2-2 bitti. TFF Birinci Lig'de haftalar ilerledikçe yarışın heyecanı artarak sürecek.

HOROZLAR ZAFERLE DÖNDÜ
Denizlispor bu sezon yeni yapılanmasıyla başarıya koşuyor. Bilhassa şampiyon adaylarından Sivasspor'u 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Ege temsilcisi 50. dakikadan 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı bırakmadı. Ziya Alkurt'un müthiş futbolu ve attığı iki golü ile altın değerinde üç puanla dönerek kente döndü.

İRFAN BUZ BEREKETİ
Yeni Malatyaspor, geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Bu sezon oynadığı futbolla aldığı neticelerle dört maçta topladığı 10 puanla liderliği yükseldi. Bu başarıda en büyük pay sahibi kuşkusuz teknik direktör İrfan Buz'a ait. Gaziantep Belediye'yi yenerken takımını oynattığı pozitif futbolla alkışlandı. Taraftarlar takımlarına sahip çıkarsa Malatyaspor uzun süredir özlem çektiği Süper Lig'e döner.

NÖBETÇİ GOLCÜ COŞTU BİR KERE!
Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü nöbetçi golcü ünvanlı Şemih Şentürk, TFF Birinci Lig'de Eskişehirspor'un formasını taşıyor. Hedefinde gol krallığı ile Eskişehirspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak var. Geçen hafta Manisaspor'a deplasmanda gol atan Semih Şentürk, sahalalarında oynanan Elazığspor maçında harika bir futbol oynarak ve attığı iki golle galibiyetin baş mimari oldu. 33 yaşındaki golcü, Eskişehir'de artık nöbetçi golcü değil asıl golcü. İnanıyorum ki Semih Şentürk bu formu ile kendisi gol kralı olur, Eskişehirspor'u da Süper Lig'e çıkarır. Gelecek haftalardaki performansını ise merakla bekliyoruz.

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