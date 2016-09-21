1. Lig’de zirve yarışında çok aday var
MERSİN HAYATA DÖNDÜ
Mersin İdmanyurdu ise aldığı iki galibiyetle hayata döndü. İki galibiyet ilerisi için umut oldu. Ligin bir başka favorisi Göztepe, güçlü rakibi Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye ortak olduğunu gösterdi. Adana Demirspor ise taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Adana ekibi, sahasında Altınordu önünde bir puanı zor kurtardı. Bu sezon lige daha ısınmış ve üst sıralara oynamaya başlayan Giresunspor, Manisaspor'a attığı üç golle puanını 8'e yükseltip bu sezon şampiyon adayları içinde yer alacağını herkese gösterdi. Boluspor, deplasmanda Ümraniye karşısında son saniyeye kadar 2-1 galipti. Ancak bir anlık dalgınlık sebebiyle penaltı olunca mücadele 2-2 bitti. TFF Birinci Lig'de haftalar ilerledikçe yarışın heyecanı artarak sürecek.
HOROZLAR ZAFERLE DÖNDÜ
Denizlispor bu sezon yeni yapılanmasıyla başarıya koşuyor. Bilhassa şampiyon adaylarından Sivasspor'u 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Ege temsilcisi 50. dakikadan 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı bırakmadı. Ziya Alkurt'un müthiş futbolu ve attığı iki golü ile altın değerinde üç puanla dönerek kente döndü.
İRFAN BUZ BEREKETİ
Yeni Malatyaspor, geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Bu sezon oynadığı futbolla aldığı neticelerle dört maçta topladığı 10 puanla liderliği yükseldi. Bu başarıda en büyük pay sahibi kuşkusuz teknik direktör İrfan Buz'a ait. Gaziantep Belediye'yi yenerken takımını oynattığı pozitif futbolla alkışlandı. Taraftarlar takımlarına sahip çıkarsa Malatyaspor uzun süredir özlem çektiği Süper Lig'e döner.
NÖBETÇİ GOLCÜ COŞTU BİR KERE!
Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü nöbetçi golcü ünvanlı Şemih Şentürk, TFF Birinci Lig'de Eskişehirspor'un formasını taşıyor. Hedefinde gol krallığı ile Eskişehirspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak var. Geçen hafta Manisaspor'a deplasmanda gol atan Semih Şentürk, sahalalarında oynanan Elazığspor maçında harika bir futbol oynarak ve attığı iki golle galibiyetin baş mimari oldu. 33 yaşındaki golcü, Eskişehir'de artık nöbetçi golcü değil asıl golcü. İnanıyorum ki Semih Şentürk bu formu ile kendisi gol kralı olur, Eskişehirspor'u da Süper Lig'e çıkarır. Gelecek haftalardaki performansını ise merakla bekliyoruz.
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- Hayri Ülgen
- 1. Lig’de zirve yarışında çok aday var
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