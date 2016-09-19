Bu Beşiktaş’ı kim durduracak
OĞUZHAN OYNAMALI
Quaresma saman alevi gibi. Herkes birşeyler yapıyor zannediyor ama aslında kendine oynuyor. Akhisar kalecisi Fatih iyi bir kaleci olmak istiyorsa gereksiz toplara çıkmaması gerekir. 2 kez hatalı çıktı ikisi de gol oldu. Kaleci Fabri bu istikrarını devam ettirirse Tolgay'ın işi daha da zorlaşacak. Akhisar Tolunay Kafkas'la bir hava yakalamış. Çok iyi mücadele ediyor. Tek eksikleri gol vuruşları bitirici değil. Beşiktaş bu galibiyetiyle G.Saray maçı öncesi hem moral buldu, hem kendisine güven aşıladı hem de taraftarına, "G.Saray maçına gelin bu derbiyi kazanalım" mesajını verdi. Güneş'e bir sözüm var. Olcay'ın yerine Oğuzhan'ı biraz güçlendirip oynat. Tolgay ve Kerim'e de biraz daha fazla şans ver. Bu Beşiktaş şampiyonluk trenine bindi devamı da gelir.
MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Manisa'da tartışmasız sahanın en iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Beşiktaş'ın en zayıf halkası Olcay Şahan'dı.
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- Hayri Ülgen
- Bu Beşiktaş’ı kim durduracak
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