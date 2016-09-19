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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi

Bu Beşiktaş’ı kim durduracak

Beşiktaş gerçekten her geçen gün mücadele temposunu yüksek tutuyor. Dün yine Manisa'da Akhisar karşısında bilhassa ilk 45 dakika içinde çok pres yapan Akhisar Belediye karşısında oyun temposunu çok iyi ayarlayarak araya bırakılan toplarla da goller buldu. Talisca transferde tam isabet. Attığı golü kimse küçümsemesin. Futbolda zaman golde çok önemlidir. Öyle bir halde burun farkıyla golü kazandırdı. Her futbolcu bunu yapamaz. Caner Erkin, İsmail Köybaşını'nı unutturdu. Hem iyi oynuyor, hem etkili oynuyor hem de takıma çabuk uyum sağladı. Gol vuruşunda da çok sert vurmanın ödülünü aldı. Olcay hala güçsüz. Bu Atiba'ya acıyorum. Gerçekten iki kişilik oynuyor gerekirse üç kişilik oynuyor.

OĞUZHAN OYNAMALI
Quaresma saman alevi gibi. Herkes birşeyler yapıyor zannediyor ama aslında kendine oynuyor. Akhisar kalecisi Fatih iyi bir kaleci olmak istiyorsa gereksiz toplara çıkmaması gerekir. 2 kez hatalı çıktı ikisi de gol oldu. Kaleci Fabri bu istikrarını devam ettirirse Tolgay'ın işi daha da zorlaşacak. Akhisar Tolunay Kafkas'la bir hava yakalamış. Çok iyi mücadele ediyor. Tek eksikleri gol vuruşları bitirici değil. Beşiktaş bu galibiyetiyle G.Saray maçı öncesi hem moral buldu, hem kendisine güven aşıladı hem de taraftarına, "G.Saray maçına gelin bu derbiyi kazanalım" mesajını verdi. Güneş'e bir sözüm var. Olcay'ın yerine Oğuzhan'ı biraz güçlendirip oynat. Tolgay ve Kerim'e de biraz daha fazla şans ver. Bu Beşiktaş şampiyonluk trenine bindi devamı da gelir.

MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Manisa'da tartışmasız sahanın en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Beşiktaş'ın en zayıf halkası Olcay Şahan'dı.

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