Osmanlı rüzgarı
ELDEKİ MALZEME BU!
Osmanlıspor, gerçekten bu sene tarih yazmaya başladı. Hem ligde hem de Avrupa'da başarıya kendini yavaş yavaş alıştırdı. Ligde zorlu Trabzon'u devirdikten sonra dünkü maçta da akıllı, pozitif ve yardımlaşan bir ekip oyunu oynayınca rakibini rahat yenmeyi başardı. Osmanlıspor'a bakıyorum, çok koşan, çok mücadele eden bilhassa rakibini orta sahada oynatmadan topu da kapınca hücumda çoğalan bir takım olmuş. Yabancıları tam isabet... Bence Konya'ya üzülürken, neden üzüldün dersen? O muhteşem taraftara üzüldüm. Ama eldeki malzeme bu. Kimse kusura bakmasın. Osmanlıspor'u tekrar ayakta alkışlıyorum.
MAÇIN EN iYiSi DIABATE
Osmanlıspor forveti çok iyi bir maç çıkardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAJIC
Konyaspor'un yıldızı dün formda değildi.
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- Hayri Ülgen
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