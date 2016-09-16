  1. Talisca vurdu Benfica dondu
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 16 Eylül 2016, Cuma

Osmanlı rüzgarı

Futbolda tecrübe, deneyim ve güç çok önemli. Bunu bilhassa Atiker Konyaspor, Shakhtar Donetsk karşısında yaşadı. İki takımı etüd ettim. Konya, ilk Avrupa maçına çıkıyor, Shakhtar ise Avrupa'da çok büyük başarılara imza atmış ve bu sezon yedi maçın altısını kazanmış birinde berabere kazanmış ve 1 gol yemiş. Aykut Kocaman'ın talebeleri, ilk 45 dakikada ellerinden gelen futbolu oynadı ancak Shakhtar o kadar güzel topla oynuyor ki hani derler ya top ayağa yapıştı adeta. Konya yoruldu hem de hata yapmaya başladı. Düşünün bana sahanın en iyisi hangisi dersen Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı derim. Ne mi yaptı. Tam tamına 9 net pozisyonu kurtardı.

ELDEKİ MALZEME BU!
Osmanlıspor, gerçekten bu sene tarih yazmaya başladı. Hem ligde hem de Avrupa'da başarıya kendini yavaş yavaş alıştırdı. Ligde zorlu Trabzon'u devirdikten sonra dünkü maçta da akıllı, pozitif ve yardımlaşan bir ekip oyunu oynayınca rakibini rahat yenmeyi başardı. Osmanlıspor'a bakıyorum, çok koşan, çok mücadele eden bilhassa rakibini orta sahada oynatmadan topu da kapınca hücumda çoğalan bir takım olmuş. Yabancıları tam isabet... Bence Konya'ya üzülürken, neden üzüldün dersen? O muhteşem taraftara üzüldüm. Ama eldeki malzeme bu. Kimse kusura bakmasın. Osmanlıspor'u tekrar ayakta alkışlıyorum.

MAÇIN EN iYiSi DIABATE
Osmanlıspor forveti çok iyi bir maç çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAJIC
Konyaspor'un yıldızı dün formda değildi.
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