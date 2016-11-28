Bir puan başarı!
GALİBİYETİ GENÇLER KAÇIRDI
Ama topla oynamak demek, pozisyon bulmak demek değildir. Kenarlara inmeden orta alana yakın yerlerde atılan uzun toplar, Ahmet Çalık liderliğinde savunmayı kusursuz yapan Gençlerbirliği'nin ekmeğine yağ sürdü. Maçın son bölümlerini göz önüne alırsak, iki puanı kaybeden tarafın Gençlerbirliği olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bana göre dünkü oyundan sonra alınan bir puan için Trabzonspor üzülmesin.
MAÇIN EN iYiSi AHMET ÇALIK
Gençlerbirliği savunmasının lideri oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BERO
Bekleneni vermekten uzak çok kaldı
- Haberler
- Yazarlar
- İSKENDER GÜNEN
- Bir puan başarı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tehlike çanları iyice çalıyor 22 Kasım 2016, Salı Mustafa Akbaş'ın kademe hatasıyla oluşan gol pozisyonunun ardından kornerden gelen topta yine bir savunma hatası...
- Hakem kararı ile 06 Kasım 2016, Pazar Her sezon aynı film... Aslında oynanan futbol değil orta oyunu! Yıllardır hakemler hakkında herkes bir şeyler yazıyor,...
- Yanlış plan 31 Ekim 2016, Pazartesi İki ayrı devre iki ayrı görüntü. Maçın başında penaltıdan gelen gol, takımın moral motivasyonunu ve özgüvenini...
- Özgüven kazandı 23 Ekim 2016, Pazar Ersun Yanal, Akhisar ve Karabük deplasmanlarında farklı mağlubiyetlerden sonra bu maç stratejisi Yanal'ın doğru....
- Bir de gol olsa! 17 Ekim 2016, Pazartesi Dünkü maçta, Trabzonspor'da eksik olan tek şey goldü... Sezon başından beri ilk kez bir maçta gol pozisyonu zenginliği...