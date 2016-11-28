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  1. Tehlike çanları iyice çalıyor
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi

Bir puan başarı!

Sıkıntılı bir süreç... Çünkü, son galibiyetlerini Galatasaray maçında alan Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı maçlarda istediği puanları bir türlü alamadı ve puan sıralamasında hiç de kendisine yakışmayan bir yerde bulunuyor... Mehmet Ekici ve Okay yok. Mehmet Ekici, çok önemli bir isim. Bu takımın futbol aklı... Onun yokluğunda yerine düşünebileceğiniz isim Bero olmaz. Peki kim olur? Sezon başından beri 18'e almadığınız sakatlıklar ve cezalardan dolayı bu sezon ilk kez 18 kişilik kadroda yer verdiğiniz Yusuf Yazıcı olur... Özellikle rakibin, 10 kişi kaldığı andan sonra kendi alanında çok adamla kapandığı zaman futbol aklını devreye katmak zorundasınız. Fakat Ersun Yanal, bu gerçeği göz ardı etti. İkinci yarı topla daha fazla oynayan takım, Trabzonspor'du..

GALİBİYETİ GENÇLER KAÇIRDI
Ama topla oynamak demek, pozisyon bulmak demek değildir. Kenarlara inmeden orta alana yakın yerlerde atılan uzun toplar, Ahmet Çalık liderliğinde savunmayı kusursuz yapan Gençlerbirliği'nin ekmeğine yağ sürdü. Maçın son bölümlerini göz önüne alırsak, iki puanı kaybeden tarafın Gençlerbirliği olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bana göre dünkü oyundan sonra alınan bir puan için Trabzonspor üzülmesin.

MAÇIN EN iYiSi AHMET ÇALIK
Gençlerbirliği savunmasının lideri oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BERO
Bekleneni vermekten uzak çok kaldı

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