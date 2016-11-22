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İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 22 Kasım 2016, Salı

Tehlike çanları iyice çalıyor

Mustafa Akbaş'ın kademe hatasıyla oluşan gol pozisyonunun ardından kornerden gelen topta yine bir savunma hatası ve oyuna 1-0 geride başlayan Trabzonspor. Golden sonra aşırı telaş ve panik sonucu özellikle top üçüncü bölgeye geldiği zaman yanlış tercihler ve pas hataları öne çıktı. Böyle bir takıma karşı her iki kenardan geliştirilen ataklarda ceza alanı içinde N'Doye'den başka oyuncu yokken yüksek toplar kullanmanın mantığı nedir?.. Girilen gol pozisyonlarında yine beceri noksanlığı var. İkinci yarı tempoyu artırarak pres yapıp, oyunu çabuk ve kenarlara oynama düşüncesinin yerine yüksek toplarla rakip karşısında pozisyon bulmaya çalışmak en büyük yanlıştı. Duran toplar dışında hücumda pozitif hiçbir atak girişimi yoktu. Trabzonspor'da sezon başından beri oyuncu kalitesinin istenilen düzeyde olmadığını vurguladık. Trabzonspor için artık tehlike çanları çalıyor. Avni Aker gibi nice şampiyonluklara, kupalara, tarihi başarılara şahit olmuş bir stada böyle bir yenilgiyle veda edilmemeliydi. Maçın hakemi önemli hatalar yaptı. İlk yarıda kaleci Ferhat'ın topu eliyle oyuna sokmaya çalışırken elinden kaçırdığı topta Yusuf'un attığı gol nizami bir goldü. İkinci yarıda Onur'un kurtardığı penaltıda Antalyasporlu oyuncuya yapılan hareket ceza sahası dışındaydı. Penaltı kararı bu yüzden çok yanlıştı.
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